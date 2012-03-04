۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۲۲:۲۴

در بندرعباس/

نخستین جشنواره ملی مطبوعات محلی خلیج فارس برگزار می شود

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان از برگزاری نخستین جشنواره ملی مطبوعات محلی خلیج فارس از روز 15 اسفندماه در بندرعباس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی مریدی زاده عصر یکشنبه در نشستی خبری با اشاره به برگزاری نخستین جشنواره ملی مطبوعات محلی خلیج فارس در بندرعباس، بیان داشت: تا کنون چهار دوره از جشنواره مطبوعات محلی خلیج فارس در استان های هرمزگان، بوشهر، خوزستان و سیستان و بلوچستان از سال 86 تا کنون برگزار شده اما امسال این جشنواره برای نخستین بار با حضور نشریات سراسر کشور برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: پس از ارسال فراخوان به سراسر کشور آثاری از 23 استان کشور در 11 بخش مقاله ، سر مقاله ، تیتر ، خبر ، صفحه آرایی ، عکاسی ، مصاحبه ، گزارش ، کاریکاتور ، طنز مکتوب ، بیداری اسلامی و خلیج فارس به دبیرخانه جشنواره ارسال شد.

 مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان تصریح کرد: آثار جهت داوری به مرکز مطالعات رسانه کشور ارسال و توسط هیئتی پنج نفره بررسی شد و در مجموع 28 نشریه محلی از 18 استان موفق به کسب مقام شدند که 13 نفر مقام اول ، 9 نفر مقام دوم و 13 نفر مقام سوم را بدست آورند و 25 نفر نیز قابل تقدیر شناخته شدند.

مریدی زاده افزود: این جشنواره از 15 اسفند ماه با افتتاح نمایشگاه مطبوعات محلی کشور در فرهنگسرای طوبی بندرعباس آغاز به کار خواهد کرد و در این روز علاوه بر افتتاح نمایشگاه، مهمانان حاضر در جشنواره از سه روزنامه و سایر نشریات استان هرمزگان بازدید خواهند کرد.

وی یاد آور شد: مراسم اختتامیه جشنواره ملی مطبوعات محلی خلیج فارس 16 اسفند ماه ساعت 9 صبح در فرهنگسرای طوبی با حضور مقامات وزارتی ، مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سراسر کشور و مسئولان استانی برگزار خواهد شد و از برگزیدگان تقدیر به عمل خواهد آمد.

