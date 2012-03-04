ژست طرفداری از مردم سوریه به سبک فیصل/ خط و نشان کشیدن برای عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان در پایان نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در ریاض به تکرار ادعاهای گذشته خود علیه سوریه پرداخت و مدعی شد : ز تلاشهای بین المللی برای حل بحران سوریه استقبال می کنیم، اما متاسفانه در توقف کشتار شکست خورده است.



فیصل که خود را نماینده مردم سوریه می داند با گرفتن ژست طرفداری از حقوق آنها در حالی که رژیم آل سعود به طرز بی رحمانه ای هر گونه اعتراض مسالمت آمیز مردم شرق عربستان را با زدن برچسب تروریست به معترضان سرکوب می کند و در سرکوب مردم بحرین نیز در کنار آل خلیفه قرار دارد، ادعا کرد : سوریها نظامی را که بر باقی ماندن در قدرت از طریق زور اصرار دارد، نمی خواهند.



وزیر امور خارجه عربستان با حمایت آشکار از گروههای مسلح در سوریه خواستار تجهیز آنها به انواع سلاح شد و اعلام کرد این گروهها حق دفاع مشروع از خویش را دارند.



فیصل با ابراز ناامیدی مجدد از مواضع روسیه در قبال سوریه و همراه نشدن روسها با مواضع خصمانه رژیمهای عربی و غربی ها ادعا کرد از دوستان سوریه می خواهیم آن را به توقف سیاست کشتار مردم نصحیت کنند!

وزیر امور خارجه عربستان درباره نشست آتی سران عرب در بغداد هم گفت : نشست سران عرب را تحریم نخواهیم کرد.



فیصل در عین حال برای دولتمردان عراق خط و نشان کشید و گفت آنها باید موضع خود را در خصوص مسائل عربی پیش از نشست سران عرب بر اساس مواضع رژیمهای عربی یکپارچه کنند.



سعود الفیصل در ادامه مواضع ضد سوری خود اعلام کرد اتحادیه عرب، عضویت سوریه را به حال تعلیق درآورد و در نتیجه این کشور در نشست سران عرب در بغداد شرکت نمی کند.کشورهای عضو شورا از استقلال عراق و عدم دخالت در امور داخلی آن استقبال می کنند.



وی مدعی شد : ما خواهان حمایت از مردم سوریه و همچنین ثبات برای آنها هستیم.



وزیرامور خارجه عربستان در تلاش برای منحرف کردن افکارعمومی از دخالت آشکار کشورش در خشونتها و ناآرامی های سوریه با حمایت تسلیحاتی از گروههای مخالف، مدعی شد : نظام سوریه مردم خود را می کشد و ما وقتی ارتش سوریه، سلاحهای خود را به سوی سینه مردم نشانه گرفته است، متالم می شویم.



فیصل، بار دیگر کینه خود از ملت و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را نمایان کرد و در تلاش برای توجیه سرکوب وحشیانه تظاهرات مسالمت آمیز مردم در شرق عربستان، اتهامات بی اساس خود علیه کشورمان را تکرار کرد و مدعی شد متاسفانه ایران با هجمه به کشورهای حاشیه خلیج فارس، برای مخدوش کردن وجهه آنها تلاش می کند.



الزیانی دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس نیز گفت کشورهای عضو از ثبات یمن ابراز رضایت کرده اند.