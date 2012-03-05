به گزارش خبرنگار مهر، بعد از پایان رقابتهای انتخابی و مشخص شدند چهره 42 کاراته کای راه یافته به اردوی آماده سازی قرار بود این اردو از تاریخ 24 اسفندماه در اصفهان برگزار شود. این نفرات فردا به مرکز سنجش آکادمی ملی المپیک خواهند رفت و تست آمادگی جسمانی خواهند داد.

طبق نظر مدیر فنی تیم ملی این اردو به دلیل مشکلات کاری روزهای پایانی سال برگزار نخواهد شد و طبق تصمیم جدید قرار شد اردوی آماده سازی از 19 فروردین ما با برگزاری رقابتهای انتخابی آغاز شود. در مرحله پایانی رقابتهای انتخابی، تنها دو نفر در هر وزن به اردو راه پیدا خواهند کرد.

از سوی دیگر تیم ملی که باید سال آینده در رقابتهای قهرمانی آسیا و جهان حضور پیدا کند، شرکت در رقابتهای "کاراته وان" را نیز در دستور کار خود قرار داده است.

این رقابتها سوم و چهارم تیرماه و قبل از مسابقات قهرمانی آسیا برگزار می شود و تیم ملی ایران با ترکیبی کامل در هر دو بخش بانوان و آقایان در این مسابقات که از سوی فدراسیون جهانی برگزار می شود به روی تاتامی خواهند رفت.

فدراسیون کاراته با طرحی جدید برای کادر فنی 5 مربی را انتخاب کرده و قرار است کارآماده سازی کاراته کای هر وزن را یک مربی جهت حضور در مسابقات فوق برعهده داشته باشد.