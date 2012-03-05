  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۸:۵۱

اردوی تیم ملی کاراته لغو شد/ ملی‌پوشان به اندونزی می‌روند

اردوی تیم ملی کاراته لغو شد/ ملی‌پوشان به اندونزی می‌روند

اردوی آماده سازی تیم ملی کاراته که قرار بود قبل از پایان سال در اصفهان برگزار شود لغو شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از پایان رقابتهای انتخابی و مشخص شدند چهره 42 کاراته کای راه یافته به اردوی آماده سازی قرار بود این اردو از تاریخ 24 اسفندماه در اصفهان برگزار شود. این نفرات فردا به مرکز سنجش آکادمی ملی المپیک خواهند رفت و تست آمادگی جسمانی خواهند داد.

طبق نظر مدیر فنی تیم ملی این اردو به دلیل مشکلات کاری روزهای پایانی سال برگزار نخواهد شد و طبق تصمیم جدید قرار شد اردوی آماده سازی از 19 فروردین ما با برگزاری رقابتهای انتخابی آغاز شود. در مرحله پایانی رقابتهای انتخابی، تنها دو نفر در هر وزن به اردو راه پیدا خواهند کرد.

از سوی دیگر تیم ملی که باید سال آینده در رقابتهای قهرمانی آسیا و جهان حضور پیدا کند، شرکت در رقابتهای "کاراته وان" را نیز در دستور کار خود قرار داده است.

این رقابتها سوم و چهارم تیرماه و قبل از مسابقات قهرمانی آسیا برگزار می شود و تیم ملی ایران با ترکیبی کامل در هر دو بخش بانوان و آقایان در این مسابقات که از سوی فدراسیون جهانی برگزار می شود به روی تاتامی خواهند رفت.

فدراسیون کاراته با طرحی جدید برای کادر فنی 5 مربی را انتخاب کرده و قرار است کارآماده سازی کاراته کای هر وزن را یک مربی جهت حضور در مسابقات فوق برعهده داشته باشد.

کد مطلب 1551722

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها