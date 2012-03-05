محمدرضا زوار بعد از پایان رقابتهای تکواندو بین المللی آلمان ضمن بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر گفت: این دوره از مسابقات قبل از رقابتهای جهانی انجام می شد و اکثر کشورها برای شناخت کسب آمادگی بیشتر با ترکیب اصلی خود حضور پیدا کرده بودند. به همین دلیل تورنمنتی سطح بالا را پشت سر گذاشتیم.
وی افزود: هدف ما از حضور در این مسابقات شناخت ترکیب اصلی تیم اعزامی به مسابقات جهانی و همچنین کسب تجربه بود، به دنبال کسب نتیجه نبودیم ولی هم نیتجه خوبی گرفتیم و هم به اهداف خود رسیدم.
زوار ادامه داد: قطعا دستاوردهای حضور در این رقابتها برای تیم ملی کشورمان در رقابتهای جهانی مصر تاثیر گذار خواهد بود و با توجه به تمریناتی هم که پشت سر گذاشته بودیم نتیجه کسب شده ایده ال بود.
سرمربی تیم ملی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: برخی رقبای ما از جمله ترکیه، روسیه، انگلستان، آلمان، فرانسه و صربستان با ترکیب تیم ملی خود در این مسابقات به میدان آمده بودند و ما با 14 مدال قدرت خود را در مقابل رقبا به نمایش گذاشتیم. این موضوع اثر روانی بالایی در رقابتهای مصر برای ما خواهد داشت.
وی در پایان گفت: بعد از بازگشت به تهران و بررسی نتایج این مسابقات ، ترکیب اصلی اعزامی به مسابقات جهانی را معرفی خواهیم کرد.
تیم ملی نوجوانان برای دفاع از عنوان قهرمانی خود فروردین ماه سال آینده راهی مسابقات جهانی مصر خواهد شد.
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