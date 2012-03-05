سالانه سه هزار مترمربع فرش دستی در قزوین بافته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اولین میزگرد تخصصی فرش دستباف در استان قزوین عصر یکشنبه با حضور محمد باقر آقاعلیخانی رئیس مرکز ملی فرش ایران، تولیدکنندگان و صادرکندگان، انجمن ها و تشکل های فرش دست باف استان های قزوین و قم در سالن کنفرانس سازمان صنعت، معدن و تجارت قزوین برگزار شد.



حسن جمشیدی ها در این میزگرد تخصصی اظهارداشت: با توجه به پیشینه فرش دستباف قزوین که بیش از دو قرن شاهد خلق آثار برجسته و گرانبها توسط اساتید بزرگی چون استاد اعتماد و استاد اطمینان بودیم با جنگ جهانی رکود این صنعت شکل گرفت.



وی افزود: در سال 1300 بزرگترین کارخانه تولید فرش دستباف در قزوین دایر شد و یک هزار و 200 بافنده از مناطق مختلف کشور در این خطه فعالیت می کردند که فرش ابریشم و گل فرنگ نمونه شاخص آن بود.



جمشیدی ها تصریح کرد: فرش های تولید شده در قزوین هم فارسی بافت و هم ترکی بافت بود و نقوش به کار رفته در طراحی آن شکاری، لچک ترنج، گل فرنگ و گاو گاوی بود که در آن زمان به کشور آلمان صادر می شد.



وی بیان کرد: مواد مصرفی در فرش قزوین ابریشم، پشم درجه یک تبریز و رنگرزی و رفوه فرش دستباف به صورت طبیعی و گیاهی بوده است و در این میان اساتید و هنرمندان فرش دستباف پس از رکود و عدم امکان ارتزاق به وسیله این هنر ارزمشند آن را رها کرده و به دنبال مشاغل دیگر رفته و زمینه رکود در حوزه فرش دستباف و روستاهای اطراف آن فراهم شد.



سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین یادآورشد: پس از تعطیلی کارخانه تولید فرش دستباف در قزوین، دیگر هیچ شرکت و کارخانه تولیدی در سطح عالی در قزوین ایجاد نشد واکنون پس از گذشت 70 سال از روزهای اوج تولید فرش استان بخش خصوصی به دلایل مختلف مانند سرمایه بر بودن، عدم سود کافی حاضر به سرمایه گذاری در این بخش نیست.



تنوع تولید در شهرستانهای استان



جمشیدی ها بیان کرد: تولیدکنندگان فرش در قزوین از ابریشم و مرینوس و پشم درجه یک استفاده می کنند و در شهرستان تاکستان نیز فرش ابریشم تولید می شود و بافندگان ذهنی بافت هستند، در آبیک نقشه می زنند و در بوئین زهرا هم نقشه می زنند و هم پشم کار می کنند.



تولید 3000 هزار مترمربع فرش دستباف/ 95 هزار دلار صادرات



این مسئول گفت: سالانه سه هزار مترمربع فرش دستباف در استان تولید می شود که در سال جاری یک هزار و 300 مترمربع فرش به ارزش 95 هزار دلار به کشورهای آلمان، چین و هلند صادر شد که در سال آینده برای افزایش آن برنامه ریزی خواهیم کرد.



جمشیدی ها یادآورشد: در حال حاضر استان قزوین دارای هفت هزار و 200 تولید کننده فرش دستباف است که دارای کارت قالیبافی هستند و چهار هزار و 228 بافنده نیز تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفته اند.



وی گفت: 430 میلیون ریال برای تشکیل 71 دوره آموزشی در زمینه به بافی فرش در استان قزوین هزینه شده است.



جمشیدی ها برگزاری پنج جشنواره فرش دستباف و سه نمایشگاه فرش را از برنامه های اجرا شده در سالهای اخیر دانست.

نبود برند و بازار/ مشکلات فرش

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت گران شدن مواد اولیه، نداشتن بازار هدف و نداشتن برند مشهور در استان را از مشکلات این حوزه دانست.



جمشیدی ها یادآورشد: تشکیل اتحادیه فرش بافان و تهیه برند فرش استانی از برنامه ها و اولویتهای سازمان در سال آینده خواهد بود.



این مسئول همچنین گفت: برگزاری دوره آموزشی بازرسان فنی و چله کش ها، تشکیل اتحادیه و خانه فرش، صدور مجوز مشاغل خانگی و دریافت تسهیلات، بیمه کردن قالیبافان، توسعه صادرات فرش دست باف از دیگر کارهای پیش بینی شده در سال آینده است.