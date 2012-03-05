  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۱۹

تقی زاده خبرداد:

آمادگی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز برای روزهای پایانی سال

آمادگی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز برای روزهای پایانی سال

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه گفت: با توجه به افزایش تقاضای سفر درون شهری در روزهای پایانی سال اتوبوسرانی تبریز همچون سالهای گذشته با تمام توان در خدمت شهروندان خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، سیروس تقی زاده با اعلام این مطلب افزود: با نزدیک شدن به پایان سال و افزایش تقاضای سفر، اتوبوسرانی تبریز خدمات ویژه ای را به شهروندان عزیز ارائه خواهد نمود.

وی خاطر نشان کرد: افزایش خطوط شبانه در مسیر اتوبوسهای تندرو و پایانه های شهید مطهری - ارتش شمالی - جمهوری اسلامی و خیابان شهید محققی انجام خواهد شد و در مسیرهای مورد نیاز اتوبوسها فعال خواهند بود .
 
مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه همچنین در خصوص خدمات دهی ناوگان اتوبوسرانی در ایام تعطیل نیز گفت: برای ایام تعطیل نیز تدابیری اندیشیده شده که با بکارگیری حداکثر ناوگان بخش خصوصی تحت نظارت و اتوبوسهای ملکی کمبودی وجود نداشته باشد تا همشهریان گرامی بتوانند سفرهای درون شهری خود را به راحتی انجام دهند.
 
تقی زاده در ادامه با قدردانی از همکاریهای پلیس راهور و مدیرعامل سازمان ترافیک شهرداری تبریز تاکید کرد: خوشبختانه همکاری و هماهنگی مناسبی از سوی پلیس راهور و سازمان ترافیک انجام گرفته و با اقدامات ضربتی و موثر موجب تردد سریع ناوگان اتوبوسرانی شده و سرعت جابجایی افزایش خواهد یافت که این امر تاثیر زیادی در تعداد جابجایی مسافر نیز خواهد داشت .
 
وی اضافه کرد: از جمله این اقدامات اجازه حرکت اتوبوسهای پایانه 2 ارتش شمالی از میدان دانشسرا بطرف خیابان ارتش و انتقال اتوبوسهای مسیر 110 -139-156 به پایانه یک جمهوری اسلامی بود و مقرر گردیده خط ویژه اتوبوس و تاکسی از میدان دانشسرا تا اول خیابان جمهوری اسلامی ایجاد شود که این تصمیم نیز موجب تردد سریع اتوبوسهای مسیر 156-139-110-116-129-161 و 127 خواهد شد .

مدیر عامل  شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه گفت: کاهش بار ترافیکی محدوده مرکزی شهر تنها با افزایش ناوگان حمل و نقل عمومی و ایجاد خطوط ویژه و محدودیت ورود برای خودروهای شخصی امکان پذیر است و باید بااطلاع رسانی دقیق و مشارکت و همراهی مردم این کار هر چه زودتر انجام شود
کد مطلب 1551730

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها