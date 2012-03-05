آمادگی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز برای روزهای پایانی سال

به گزارش خبرنگار مهر، سیروس تقی زاده با اعلام این مطلب افزود: با نزدیک شدن به پایان سال و افزایش تقاضای سفر، اتوبوسرانی تبریز خدمات ویژه ای را به شهروندان عزیز ارائه خواهد نمود.

وی خاطر نشان کرد: افزایش خطوط شبانه در مسیر اتوبوسهای تندرو و پایانه های شهید مطهری - ارتش شمالی - جمهوری اسلامی و خیابان شهید محققی انجام خواهد شد و در مسیرهای مورد نیاز اتوبوسها فعال خواهند بود .

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه همچنین در خصوص خدمات دهی ناوگان اتوبوسرانی در ایام تعطیل نیز گفت: برای ایام تعطیل نیز تدابیری اندیشیده شده که با بکارگیری حداکثر ناوگان بخش خصوصی تحت نظارت و اتوبوسهای ملکی کمبودی وجود نداشته باشد تا همشهریان گرامی بتوانند سفرهای درون شهری خود را به راحتی انجام دهند.

تقی زاده در ادامه با قدردانی از همکاریهای پلیس راهور و مدیرعامل سازمان ترافیک شهرداری تبریز تاکید کرد: خوشبختانه همکاری و هماهنگی مناسبی از سوی پلیس راهور و سازمان ترافیک انجام گرفته و با اقدامات ضربتی و موثر موجب تردد سریع ناوگان اتوبوسرانی شده و سرعت جابجایی افزایش خواهد یافت که این امر تاثیر زیادی در تعداد جابجایی مسافر نیز خواهد داشت .

وی اضافه کرد: از جمله این اقدامات اجازه حرکت اتوبوسهای پایانه 2 ارتش شمالی از میدان دانشسرا بطرف خیابان ارتش و انتقال اتوبوسهای مسیر 110 -139-156 به پایانه یک جمهوری اسلامی بود و مقرر گردیده خط ویژه اتوبوس و تاکسی از میدان دانشسرا تا اول خیابان جمهوری اسلامی ایجاد شود که این تصمیم نیز موجب تردد سریع اتوبوسهای مسیر 156-139-110-116-129-161 و 127 خواهد شد .



مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه گفت: کاهش بار ترافیکی محدوده مرکزی شهر تنها با افزایش ناوگان حمل و نقل عمومی و ایجاد خطوط ویژه و محدودیت ورود برای خودروهای شخصی امکان پذیر است و باید بااطلاع رسانی دقیق و مشارکت و همراهی مردم این کار هر چه زودتر انجام شود