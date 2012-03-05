به گزارش خبرنگار مهر، در آیین اختتامیه دومین جشنواره بین‌المللی کارتون شهر و شهروندی از 53 کشور جهان یک هزار و 200 اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شده بودکه هیئت داوران سه نفر را به عنوان نفرات اول و پنج نفر را به عنوان نفرات برگزیده جشنواره کارتون اعلام کرد.

هیئت داوران دومین جشنواره بین‌المللی شهر و شهروندی تبریز، ساشا دیمیتری ویچ از صربستان را به عنوان نفر اول، مهدی عزیزی و وحیده فلاحی هردو از ایران را به ترتیب نفرات دوم و سوم معرفی کرد.



برگزیدگان این جشنواره بر اساس نظر هیئت داوران، یوری کوزوبوکین از اوکراین، احمد اوزتورک لونت از ترکیه، ارکین سرگئی از روسیه، محمدعلی خلجی و امیر دهقان هر دو از ایران معرفی شدند.

در این جشنواره بیش از یک هزار و 200 اثر کاریکاتور ارسال شده بود که این مساله به دنبال اعطای نشان پنج ستاره فکو، با مشارکت بالای شرکت کنندگان در این جشنواره روبرو شد.



با اعطای این نشان، آثار 410 نفر از کارتونیستهای شناخته شده سراسر جهان به دبیرخانه این جشنوراه ارسال شده بود که این رقم در نوع خود بی‌نظیر است.



در دومین جشنواره کارتون شهر و شهروندی، از 53 کشور مختلف آثار کارتون و کاریکاتور در خصوص مسائل شهر و شهروندی و مفاد لحاظ شده در فراخوان جشنواره به دبیرخانه جشنواره واصل شده بودند.

کارتونیست‌هایی از کشورهای آلبانی، آرژانتین، استرالیا، آذربایجان، بلژیک، برزیل، بلغارستان، کلمبا، کوبا و فرانسه در دومین جشنواره بین‌المللی کارتون شهر و شهروندی حضور داشتند.