مشروح نتایج انتخابات مجلس نهم در شهرستانهای آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد انتخابات استان آذربایجان شرقی اعلام کرد بر اساس نتایج به دست آمده، تکلیف هر 12 کرسی این حوزهها در دور اول انتخابات مشخص شده است.
نتایج نهایی انتخابات مجلس نهم در این 12 حوزه انتخابیه به شرح زیر است:
حوزه انتخابیه میانه (جمع آرای مأخوذه: 89394 رأی)
1- محمدعلی مددی با 44855 رأی (حائز اکثریت آرا)
2- سیدبهلول حسینی با 25848 رأی
3- فردین فرمند با 18177 رأی
4- سیدمحمدرضا حاجیاصغری با 16064 رأی
5- یعقوب شیویاری با 13754 رأی
حوزه انتخابیه سراب (جمع آرای مأخوذه: 68207 رأی)
1- مهناز بهمنی با 31038 رأی (حائز اکثریت آرا)
2- رضا رسولی شربیانی با 12379 رأی
3- امیر صنعتی مهربانی با 12093 رأی
2- رضا رسولی شربیانی با 12379 رأی
3- امیر صنعتی مهربانی با 12093 رأی
حوزه انتخابیه هشترود و چاراویماق (جمع آرای مأخوذه: 51178 رأی)
1- غلامحسین شیری با 25775 رأی (حائز اکثریت آرا)
2- غفار اسماعیلی با 14616 رأی
3- سیدحمزه امینی با 6586 رأی
2- غفار اسماعیلی با 14616 رأی
3- سیدحمزه امینی با 6586 رأی
حوزه انتخابیه کلیبر، خداآفرین و هوراند (جمع آرای مأخوذه: 63310 رأی)
1- ارسلان فتحیپور با 29879 رأی (حائز اکثریت آرا)
2- قلی الهقلیزاده با 16957 رأی
3- علی حمادی با 9530 رأی
2- قلی الهقلیزاده با 16957 رأی
3- علی حمادی با 9530 رأی
حوزه انتخابیه مرند و جلفا (جمع آرای مأخوذه: 145131 رأی)
1- محمد حسننژاد با 50586 رأی (حائز اکثریت آرا)
2- کریم شافعی با 43380 رأی
3- حسین متفکر با 21507 رأی
حوزه انتخابیه شبستر (جمع آرای مأخوذه: 60254 رأی)
1- علی علیلو با 16214 رأی (حائز اکثریت آرا)
2- معصومه آقاپور علیشاهی با 16095 رأی
3- علیرضا ظفرپور با 5601 رأی
2- معصومه آقاپور علیشاهی با 16095 رأی
3- علیرضا ظفرپور با 5601 رأی
حوزه انتخابیه مراغه و عجبشیر (جمع آرای مأخوذه: 152785 رأی)
1- مهدی دواتگری با 92215 رأی (حائز اکثریت آرا)
2- یوسف نجفی با 46245 رأی
3- موسی سلطانی با 7643 رأی
2- یوسف نجفی با 46245 رأی
3- موسی سلطانی با 7643 رأی
حوزه انتخابیه ورزقان (جمع آرای مأخوذه: 32042 رأی)
1- الهویردی دهقانی با 17575 رأی (حائز اکثریت آرا)
2- محمدرضا عباسی آستمال با 10953 رأی
3- میکائیل صفری با 1801 رأی
حوزه انتخابیه ملکان (جمع آرای مأخوذه: 58759 رأی)
1- شهروز افخمی با 30010 رأی (حائز اکثریت آرا)
2- سیدعلی موسوی با 20091 رأی
3- اسدالله خدیوی با 3352 رأی
حوزه انتخابیه اهر و هریس (جمع آرای مأخوذه: 111431 رأی)
1- عباس فلاحی باباجان با 40848 رأی (حائز اکثریت آرا)
2- شهریار ممیخانی با 35434 رأی
3- احد محرمزاده با 13277 رأی
حوزه انتخابیه بناب (جمع آرای مأخوذه: 77705 رأی)
1- محمد باقری بنابی با 33912 رأی (حائز اکثریت آرا)
2- ضیاءالله اعزازی با 30938 رأی
3- نادر اختگان با 7100 رأی
حوزه انتخابیه بستانآباد (جمع آرای مأخوذه: 57289 رأی)
1- غلامرضا نوری قزلجه با 17203 رأی (حائز اکثریت آرا)
2- محمد وحدتی هلان با 14881 رأی
3- احد خیری با 10816 رأی
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