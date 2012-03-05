ارزش افزوده فرش بالاتر از سایر محصولات صادراتی است

به گزارش خبرنگار مهر، اولین میزگرد تخصصی فرش دستباف در استان قزوین با حضور محمد باقر آقاعلیخانی رئیس مرکز ملی فرش ایران، حسن جمشیدی ها سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت، تولیدکنندگان و صادرکندگان، انجمن ها و تشکل های فرش دست باف استان های قزوین و قم در سالن کنفرانس سازمان صنعت، معدن و تجارت قزوین برگزار شد.
میرعبدالله حسینی در این میزگرد اظهارداشت: چهار کشور جهان حدود 70 درصد تقاضاهای فرش جهان را در اختیار دارند که ایران هم جایگاه خوبی در این زمینه می تواند داشته باشد.
وی افزود: در سالهای اخیر شاهد کاهش سهم صادراتی فرش ایران از بازارهای جهانی بودیم که رقبای جدی ما از جمله پاکستان، هند و چین توانستند جای خالی ایران را پر کنند و جایگزین ما شوند.
حسینی تصریح کرد: امروز روند و ساختار بازار واردات نسبت به صادرات انحصاری تر شده و تعیین قیمت را خریداران مشخص می کنند و ایران نیز سهم خوبی از بازار جهانی فرش داشته است که افت و خیز 50 درصد را شاهد بوده ایم.
وی اظهارداشت: با توجه به کاهش صادرات فرش ایرانی باید از ابزارهای تشویقی استفاده کنیم و با اعزام استادکاران به بازارهای هدف نیازها به صورت کارشناسی بررسی شود.
این کارشناس فرش تصریح کرد: بازارهای ثانویه را نیز باید شناسایی کنیم و با صدور مجدد فرش به آنها رقابت با دیگر کشورها را جدی تر بگیریم.
حسینی بیان کرد: فرش نماد فرهنگ و هنر دیرین کشور است که می تواند در بازارهای جهانی بدرخشد و نام ایرانی را بلند آوازه کند.
در این میز گرد تخصصی تولید کنندگان و فروشندگان باسابقه فرش مشکلات کاری خود را مطرح کردند.
بیمه بافندگان، ارائه تسهیلات کم بهره به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، آموزش های تخصصی، تولید صنعتی، دریافت ایزو در تولید، شناسایی نیاز مصرف کنندگان و بازار روز، ایجاد کارگاههای قالیبافی از مسائل مطرح شده در این میز گرد تخصصی بود که رئیس مرکز ملی فرش ایران به آنها پاسخ داد.
قزوین- خبرگزاری مهر: عضو هیئت علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی کشور گفت: با ارزش بالای افزوده در صنعت فرش می توان با تحلیل درست از بازارهای جهانی به صادرات فرش کشور کمک کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، اولین میزگرد تخصصی فرش دستباف در استان قزوین با حضور محمد باقر آقاعلیخانی رئیس مرکز ملی فرش ایران، حسن جمشیدی ها سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت، تولیدکنندگان و صادرکندگان، انجمن ها و تشکل های فرش دست باف استان های قزوین و قم در سالن کنفرانس سازمان صنعت، معدن و تجارت قزوین برگزار شد.
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