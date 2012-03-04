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۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۲۳:۰۵

اطلاعیه شماره 50/

منتخبان مردم به 219 نفر رسیدند/ زارعی نماینده بویر احمد و دنا شد

منتخبان مردم به 219 نفر رسیدند/ زارعی نماینده بویر احمد و دنا شد

ستاد انتخابات وزارت کشور در جدیدترین اطلاعیه خود نماینده منتخب مردم دنا و بویر احمد را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگارمهر، ستاد انتخابات وزارت کشور در اطلاعیه شماره 50 خود نتایج 1 حوزه انتخابیه دیگر که تا ساعت 22 روز یکشنبه چهاردهم اسفند ماه 1390 اعلام گردیده را منتشر کرد که به شرح زیر است:

1- در حوزه انتخابیه بویراحمد و دنا آقای غلام محمد زارعی با کسب رأی 62/805 از مجموع 211/170 آرای صحیح مأخوذه .

ستاد انتخابات وزارت کشور در ادامه اطلاعیه خود تاکید کرده است:با توجه به نتیجه جدید اعلام شده و از مجموع 204 حوزه انتخابیه ، تعداد کل منتخبین که تا این ساعت موفق به کسب حداقل یک چهارم آراء حوزه انتخابیه در مرحله اول انتخابات گردیده اند به 219 نفر می رسد .

کد مطلب 1551737

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