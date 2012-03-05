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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۰۵

با کسب 19 مدال رنگارنگ؛

تیم تکواندو نوجوانان ایران قهرمان تورنمنت هامبورگ شد

تیم تکواندو نوجوانان ایران قهرمان تورنمنت هامبورگ شد

رقابتهای تکواندو بین المللی آلمان شب گذشته با قهرمانی تیم نوجوانان کشورمان به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های بین المللی تکواندو آلمان که روز گذشته ‏با حضور بیش از 1100 تکواندو کار از 50 کشورآغاز شده بود، شب گذشته با قهرمانی نوجوانان کشورمان خاتمه یافت.

در رده سنی نوجوانان تیم کشورمان با کسب 8 مدال طلا ، 5 نقره و 6برنز موفق به کسب عنوان نایب قهرمانی شد. ترکیه در جای دوم ایستاد و آلمان سوم شد. ضمن اینکه در مجموع سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان تیم ایران بعد از ترکیه و بالاتر از روسیه عنوان نایب قهرمانی را به خود اختصاص داد.

یکشنبه در دومین روز این مسابقات، محمد کاظمی ، مجتبی کرامتی و دانیال صالحی سه مدال طلا ، علی خالقی، سید صادق موسوی و سپیده صفری سه مدال نقره و مهدی لباس دوز، عارف فرشاد مهر ، پریناز کفایی و فاطمه شاه صاحب چهار مدال برنز برای تیم کشورمان کسب کردند.

‏در اولین روز این مسابقات، حسین کریمی، عباس صادقی، علی مهدوی، پوریا عرفانیان، فاطمه شعبانی پنج مدال طلا، محمد حسینی نیا و زهرا افتخاری دو مدال نقره، فرشاد خرسندی به همراه میثم ابراهیمی نیز دو مدال برنز برای تیم کشورمان کسب کرده بودند.
کد مطلب 1551742

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