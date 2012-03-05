تیم تکواندو نوجوانان ایران قهرمان تورنمنت هامبورگ شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های بین المللی تکواندو آلمان که روز گذشته ‏با حضور بیش از 1100 تکواندو کار از 50 کشورآغاز شده بود، شب گذشته با قهرمانی نوجوانان کشورمان خاتمه یافت.

در رده سنی نوجوانان تیم کشورمان با کسب 8 مدال طلا ، 5 نقره و 6برنز موفق به کسب عنوان نایب قهرمانی شد. ترکیه در جای دوم ایستاد و آلمان سوم شد. ضمن اینکه در مجموع سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان تیم ایران بعد از ترکیه و بالاتر از روسیه عنوان نایب قهرمانی را به خود اختصاص داد.

یکشنبه در دومین روز این مسابقات، محمد کاظمی ، مجتبی کرامتی و دانیال صالحی سه مدال طلا ، علی خالقی، سید صادق موسوی و سپیده صفری سه مدال نقره و مهدی لباس دوز، عارف فرشاد مهر ، پریناز کفایی و فاطمه شاه صاحب چهار مدال برنز برای تیم کشورمان کسب کردند.