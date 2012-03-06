اجرای طرح دورکاری در وزارت دادگستری/ حمایت دولت از پیشخوان قوه قضائیه

احمد بزرگیان در گفتگو با خبرنگار مهر با تکذیب خبر توقف دورکاری در سازمانها و ادارات دولتی گفت: دورکاری بر اساس قانون برنامه توسعه و تحول اداری با جدیت در حال اجراست و بر اساس قانون برنامه توسعه باید تمامی ادارات دولتی 20 درصد از مشاغل قابل دورکاری خود را دورکار کنند که این مهم با قدرت در حال انجام است به طوریکه برخی سازمانها و وزارتخانه ها 80 درصد کارکنان خود را دورکار کرده اند.

وی افزود: دورکاری در تمام دنیا به دو روش الکترونیکی و غیر الکترونیکی انجام می شود که هم اکنون 39 شغل شامل دورکاری در سطح کشورهای پیشرفته تعریف شده که در ایران هم هر دو روش برای اجرا در دستور کار دولت قرار گرفته است.

وزارت دادگستری دور کار شد

این مقام عالی در اجرای طرح دورکاری کارکنان دولت اعلام کرد که هم اکنون وزارتخانه های رفاه، کار و تامین اجتماعی، وزارت خانه آموزش و پرورش وزارت ارتباطات، وزارت آموزش و پرورش، وزارت مسکن و شهرسازی، معاونت توسعه منابع انسانی ریاست جمهوری و سازمان محیط زیست نخستین پرچمداران دورکاری در کشور هستند و وزارت دادگستری هم به جمع وزارتخانه های دورکار پیوسته و تمامی مدیران این وزارتخانه می توانند از خانه امور کاری خود را انجام دهند.

اینترنت ملی تاپایان سال91 در خدمت دورکارها



بزرگیان در پاسخ به اینکه چرا برخلاف قول وعیدها هنوز اینترنت ملی برای دورکارها ایجاد نشده است گفت: برابر قانون برنامه توسعه تا پایان سال 91 اینترنت ملی به بهره برداری می رسد و کارکنان دورکار در اولویت استفاده از این فناوری هستند.



معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری با بیان اینکه اولویت دورکاری خانمها هستند گفت: استقبال کارکنان زن در معاونت توسعه منابع انسانی ریاست جمهوری از دورکاری بسیار خوب بوده و بیشتر کار کنان یک تا سه روز از هفته را دورکاری می کنند و به دلیل بالارفتن راندمان کاری پاداشهای غیرمالی برای آنها در نظر گرفته شده است.

ایجاد 30 هزار دفتر پیشخوان دولت در کشور

بزرگیان در مورد آخرین وضعیت دفاتر پیشخوان دولت در کشور گفت: بر اساس تفاهم نامه هایی که با 20 دستگاه دولتی منعقد شده است 228 خدمت دولتی در شهرستانها در حال ارائه است که بر اساس برنامه پنجم توسعه تا پایان برنامه پنجم توسعه دولت باید تعداد دفاتر پیشخوان را تا 30 هزار دفتر در سطح کشور افزایش دهد.

حمایت دولت از پیشخوان قوه قضائیه

وی در پاسخ به اینکه قوه قضائیه تصمیم دارد بخشی از خدمات قضائی خود را برای سهولت مردم در قالب دفاتر پیشخوان ارائه کند گفت: دولت آمادگی دارد تجربیات و توان خود را برای تحقق این امر در اختیار قوه قضائیه قرار دهد.