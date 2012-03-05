چهارمین جشنواره تجسمی فجر برگزیدگان خود را شناخت

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه و اهدای جوایز به برگزیدگان بخش‌های مختلف چهارمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر با حضور حمید شاه‌آبادی معاون امور هنری وزارت ارشاد،‌ محمود شالویی مدیر کل دفتر هنرهای تجسمی وزارت ارشاد و جمعی از هنرمندان پیشکسوت و جوان در تالار وحدت برگزار شد.



در این مراسم محمود شالویی؛ مدیر کل دفتر هنرهای تجسمی؛ حمید ‌شاه‌آبادی معاون امور هنری وزارت ارشاد و محمدعلی رجبی؛ دبیر چهارمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر سخنرانی کردند و پس از آن نشان عالی هنرهای تجسمی فجر به ۹ هنرمند پیشکسوت در بخش‌های مختلف تجسمی اهدا شد.



رونمایی از کتاب چهارمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر بخش بعدی این مراسم بود که با حضور معاون هنری وزارت ارشاد، مدیر کل دفتر هنرهای تجسمی و محمود جوادی‌پور هنرمند پیشکسوت نقاش انجام شد.



چهارمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر در رشته‌های نقاشی، خوشنویسی، سفال، مجسمه‌سازی، کاریکاتور، پوستر، عکاسی، تصویرگری و نگارگری از 10 بهمن‌ماه آغاز و پس از ۳۴ روز برگزاری شامگاه یکشنبه به کار خود خاتمه داد.



برگزیدگان این جشنواره در رشته‌های نقاشی، خوشنویسی، سفال، مجسمه‌سازی، کاریکاتور، پوستر، عکاسی، تصویرگری، نگارگری و بخش فیلم‌های مستند طی مراسمی با حضور مسئولان و هنرمندان در تالار وحدت معرفی شدند و ۱۰ تندیس طوبای زرین به برگزیدگان نخست بخش‌های مختلف این جشنواره اهدا شد.



تصویرگری:



گرایش بزرگسال: عاطفه ملکی‌جو،‌نوشین صفاخو و افشین باقری به ترتیب عناوین اول تا سوم را از آن خود کردند و از تهمینه خواجوی، نجوا عرفانی، عطیه ضیغمی،‌سیدمیثم موسوی و سیامک واحد در این گرایش تقدیر شد.



گرایش کودک و نوجوان: ایلگا رحیمی،‌تهمینه خواجوی و سیدمیثم موسوی برگزیدگان اول تا سوم این بخش معرفی شدند و از محمد پیریایی، فاطمه حق‌نژاد، زهرا حق‌گو، نرگس محمدی و سارا نارستان طارش قدردانی شد.



نقاشی: در رشته نقاشی هیات داوران هیچ اثری را شایسته دریافت رتبه اول تا سوم معرفی نکرد و جایزه این بخش به شش برگزیده هم‌سطح به این شرح اهدا شد: طهمورث بهادرانی، علی ترقی‌جاه،‌شیما خشخاشی، فرزین راه‌نشین، مهروژ محمودی و علی میرآقاسی.



سفال: در رشته سفال نیز جایزه برگزیدگان این بخش به هشت برگزیده تقسیم شد که عبارتند از : فاطمه قربانی مالفجانی، فرنوش فروغی، مهیا مقیمی نژاد، سارا تندیور، کوروش آریش، دریا علیشاه و فهیمه رمضانی. همچنین از ماهان مهری نیز تقدیر ویژه صورت گرفت.



مجسمه‌‌سازی: در رشته مجسمه‌سازی جوایز اول تا سوم به ترتیب به آتنا اخوان،‌ محمدمهدی آشوری و وجیهه اسماعیلی تعلق گرفت و از سیدحسام طباطبایی و شهیره فروغی تقدیر شد.



پوستر: برگزیدگان این بخش نیز بدون رتبه‌بندی عبارتند از: مهدیه قاسمی، علی‌رضا عسگری‌فر، علی آقا حسین‌پور، مسعود رستمی، سیدمحمدرضا برقعی و توماس کیپکا. همچنین از علی‌رضا خاکپور، محمدرضا پوستین‌چی، میلاد فروزنده، سیدمصطفی کلانتری،‌هدایت علی‌پور و مهدی حیدری‌نژاد مقدم نیز تقدیر شد.



عکاسی:

گرایش جلوه‌های نور و رنگ در هنر قدسی: نفرات اول تا سوم این بخش ایوب رشیدی، حمیدرضا مجیدی و حسن الماسی معرفی شدند.



گرایش چهره انسان در هزاره سوم: جوایز برگزیدگان این بخش نیز به ترتیب به حسین فاطمی،‌ عباس کیخاونی و رضا نظام‌دوست اختصاص یافت.



نگارگری:



گرایش نگارگری: برگزیدگان اول تا سوم این بخش به ترتیب: پریسا رحمانی، احسان افشار و فرنگیس یادگار بودند و از سارا آقامیری، مریم کافی مهدوی،‌الهه زارع،‌فاطمه کیانی، حمدالله کتال و جعفر فتاحی تقدیر به عمل آمد.



گرایش گل و مرغ: تندیس طوبی زرین و جایزه نخست این گرایش به مهدی ایرانی رسید و محمدرضا آقامیری، علیرضا قزی، بهمن شریفی و الهه زارع نیز به صورت یکسان به عنوان برگزیدگان بعدی این گرایش معرفی شدند. همچنین از علی نساج‌پور، پروین مبین علی، رعنا شریلو، نرگس عزیزی آق قلعه، محمد خادم الفقرا، مجید فتاحی،‌اکرم ضیایی طباطبایی، روح‌الله پروین، مریم لامعی هروانی و فریناز فرهنگی‌راد نیز تقدیر شد.



گرایش تذهیب: در این گرایش نیز به طور یکسان مریم لبانی مطلق، نسرین آقامیری و مهرداد راستین به عنوان برگزیدگان این بخش معرفی شدند. تقدیرشدگان این گرایش نیز عبارتند از: جهان پری معصومی، محمدرضا آقامیری، مجید ارفعی، زینب رهنما، سیدمحمد حسینی،‌نفیسه امیراحمدی، مریم هرندی‌زاده، مرضیه مینایی فرد، مینا اسدیان،‌باقر منظوری، عباس نوبخت و حسن محمدی هفشجانی.



خوشنویسی:



گرایش نستعلیق: مصطفی عابدینی، حمید جعفری،‌ سیدپیمان سادات‌نژاد، سید حیدر موسوی،‌ علی دایم امید و مجتبی شریفی برگزیدگان این گرایش بودند.



گرایش شکسته نستعلیق: در این بخش سیدعلی فخاری به عنوان برگزیده نخست معرفی شد و تندیس طوبی زرین جشنواره را دریافت کرد و بهادر پگاه به همراه رضا امینی به طور مشترک رتبه دوم را به دست آوردند و جایزه رتبه سوم نیز به طور مشترک به ذبیح الله لولویی مهر، سید محمد سیدنظنزی و پویا پورمشکی تعلق گرفت. همچنین در این بخش از شهرام روحی، شمس‌الدین مرادی، راضیه فولادی سپهر، مهدی منصوری، سلیمان میری، پیمان پارس مهر، غلامعلی گوران،‌مجتبی رحم‌دار، رؤیا مرادیان، فرشته شفایی گلستان و ایمان وکیلی هم تقدیر به عمل آمد.



گرایش خط نسخ و ثلث: جایزه اول این گرایش به طور مشترک به علی ایرانی و صابر صفایی رسید،‌ رتبه دوم را حسین نجفی،‌مجید داستانی،‌مصطفی رضایی و ابوالفضل خزاعی از آن خود کردند و رتبه سوم نیز به طور مشترک به فرهاد شیرخانی، امیر حق گشا،‌محمدتقی اسدی شیخ احمدلو، ناصر طاووسی و محسن عبادی رسید.



گرایش نوین خوشنویسی: فائق خالدی، حمیدرضا قمی‌نژاد، مریم کرمی و علیرضا کریم پور شیرازی به عنوان برگزیدگان این گرایش معرفی شدند.



کاریکاتور:



گرایش آزاد: مجید ایرانی از ایران برگزیده نخست این بخش بود که تندیس طوبی زرین را از آن خود کرد، رائول فرناندو زولتا از کلمبیا رتبه دوم را به دست آورد و ولادیمیر نئاشف از روسیه نیز در جایگاه سوم قرار گرفت. تقدیرشدگان این گرایش عبارتند از: تورسیوس از اسپانیا،‌ اولگ گوتسول از اوکراین، احمت آیکانات از ترکیه، دیتر بورز از بلژیک، فخرالدین دوست محمدی از ایران، فرهاد رحیم قراملکی از ایران، هادی رحمتی، محمود آزادنیا،‌محمدحسین اکبری، محمدعلی خلجی و شهرام رضایی از ایران.



گرایش چهره: بدون رتبه‌بندی، آرش فروغی از ایران، سانتیاگو از پرتغال و نسرین شیخی از ایران به عنوان برگزیدگان این بخش معرفی شدند و از گوایکو از کلمبیا،‌لزیو جونیور از برزیل، ویکتور ولز از مکزیک،‌رای کاستا از برزیل، سیلویانو ملو از برزیل، ژو زیزون از چین،‌آنجل بولیگان از مکزیک،‌علیرضا باقری ،‌ علی رادمند و یاسر خان از ایران تقدیر شد.



بهترین فیلم‌ مستند: جایزه بهترین فیلم مستند چهارمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر به مستند من یک نشانه‌ام به تهیه‌کنندگی میثم شاه‌بابایی و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی تعلق گرفت.



بهترین پژوهش: جایزه بهترین پژوهش فیلم‌های مستند در چهارمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر نیز به مهرداد زاهدیان به خاطر پژوهش فیلم مستند خاطرات روی شیشه اختصاص یافت.



بهترین کارگردانی: جایزه بهترین کارگردانی فیلم مستند در این جشنواره به مریم حق پناه به خاطر کارگردانی مستند داستان سیمرغ اهدا شد.



بهترین تدوین: جایزه بهترین تدوین نیز به کریم فائقیان برای تدوین مستند کوچه آلبالو رسید.



بهترین تصویربرداری: علی همراز جایزه بهترین تصویربرداری فیلم مستند چهارمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر را به خاطر فیلم مستند دیوارهای شهر من از آن خود کرد.