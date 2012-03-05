ادامه سرما و یخبندان در آذربایجان غربی/ سومین روز تعطیلی مدارس

به گزارش خبرنگار مهر، بارش برف سنگین، تند باد، یخبندان و کولاک که طی چند سال اخیر کم سابقه گزارش شده، هفت شهر جنوب آذربایجان غربی را سفید پوش کرده بطوریکه در برخی شهرها ارتفاع برف به یک متر رسیده و باعث ایجاد وضعیت بحرانی شده است.



در اشنویه امدادگران جمعیت هلال احمر 50 مسافر گرفتار کولاک شدید در محور اشنویه - ارومیه را نجات دادند، این مسافران که ساعتی در کولاک شدید گرفتار شده بودند، توسط امدادگران جمعیت هلال و احمر اشنویه نجات یافتند.



هم اکنون این مسافران در پایگاه امداد و نجات عین روم اشنویه اسکان داده شده که با توجه به مسدود بودن تمامی محورهای ارتباطی اشنویه با شهرهای اطراف، مسافران اسکان یافته در پایگاه امداد و نجات عین روم تا روز دوشنبه و تا زمان بازگشایی مسیرهای مسدود شده در این محل اسکان یافتند.



بارش برف و کولاک شدید که از شامگاه یکشنبه در اشنویه، در جنوب آذربایجان غربی، شدت گرفته باعث مسدود شدن تمامی راه های ارتباطی اصلی و تمامی روستاهای تابعه این شهرستان شده است.



ادامه عملیات راهداری برای بازگشایی محورهای مواصلاتی تکاب



تمامی محورهای مواصلاتی تکاب به شهرهای اطراف بر اثر بارش برف سنگین و کولاک شدید همچنان مسدود بوده و تلاش برای بازگشایی این مسیرها ادامه دارد.



مسیر تکاب - سنندج در محور شاهین دژ، تکاب- زنجان در دو محور دندی وبیجار، تکاب - آذربایجان شرقی و تکاب - سنندج در دو راهی ایرانخواه بر اثر بارش برف مسدود بوده و تا اطلاع ثانوی تردد در این ها امکان ندارد.



فعالیت راهداران برای بازگشایی این مسیرها به دلیل کولاک شدید مختل شده و برای بازگشایی مسیر تکاب - بیجار بسیار تلاش شد اما تنها پس از دو ساعت بازگشایی سپس مجدد مسدود شده و تردد در آن ممکن نیست.



از اداره راه و ترابری بیجار خواسته شده تا با استقرار نیروها در خروجی این شهر به سمت تکاب از هر گونه ترددی در این محور خودداری کنند، همچنین بر اثر کولاک شدید تردد خودروها و وسایط نقلیه در خیابانهای شهر تکاب به طور کامل مختل شد و برخی رانندگان خودروهای خود را به ناچار در خیابان ها رها کرده و راهی منازل خود شدند.



اداره هواشناسی تکاب از تداوم بارشها و کولاک تا پایان روز دوشنبه خبر داده بطوریکه به دنبال این امر شاهد کاهش دما در روزهای آینده بوده و بارش مداوم برف که از دو روز گذشته در تکاب آغاز شده در آخرین ماه از فصل زمستان کم سابقه است.



سقوط هفت بهمن و گرفتار شدن سه نفر در سردشت



سه سرنشین یک دستگاه خودرو، که در محور سردشت - میرآباد گرفتار بهمن شده بودند، نجات یافتند، این افراد با یک دستگاه خودرو از نوع لندکروز از سمت سردشت عازم شهر میرآباد بودند که بر اثر سقوط بهمن گرفتار می شوند.



هر سه نفر سرنشین این خودرو مرد بوده که با همکاری و تلاش نیروهای امداد و نجات جمعیت هلال احمر، گروه راهداری و بخشداری نجات یافته اند.



سقوط بهمن باعث سقوط خودرو تا 500 متر به داخل دره ای واقع در این محور شده بود، این حادثه در حد فاصل روستاهای گرژال و دی گه رخ داده و سرنشینان خودرو لندکروز که هر سه اهل شهر میرآباد هستند، تا زمان رسیدن نیروهای امداد و نجات به مدت دو ساعت در زیر بهمن گرفتار بودند که نجات یافتند.



بارش برف سنگین و کولاک شدید در سردشت باعث انسداد راه های ارتباطی اصلی و 150روستای تابعه این شهرستان شده و محور سردشت - میرآباد به دنبال بارش برف و کولاک شدید از شامگاه یکشنبه تا کنون شاهد سقوط هفت بهمن بود.



مدارس بوکان هم تعطیل شد



بر اساس اعلام اداره آموزش و پرورش بوکان، به دلیل بارش برف، یخبندان و وزش شدید باد، تمامی مدارس مقاطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه بوکان در نوبت صبح در مناطق شهری و روستایی تعطیل شد.



کولاک شدید و وزش باد باعث شد که کارمندان دولت با چند ساعت تاخیر در ادارات حاضر شوند.



450 مسافر گرفتار کولاک در مهاباد نجات یافتند



رئیس اداره راه و ترابری مهاباد، از نجات 450 مسافر گرفتار برف و کولاک در محورهای برفگیر این شهرستان خبر داد و گفت: این مسافران در محورهای مهاباد - سردشت و مهاباد - بوکان در جاده برهان در برف و کولاک شدید گرفتار شده بودند که با تلاش ماموران راهدارخانه ها و امدادگران جمعیت هلال احمر نجات یافتند.



محمدی با اشاره به اینکه بیش از 100 دستگاه خودرو و چهار دستگاه اتوبوس به دلیل نبود دید و کولاک شدید در این محورها گرفتار شده بودند، اظهار داشت: ارتفاع برف در گردنه زمزیران در محور مهاباد - سردشت و قره بلاغ در محور مهاباد - بوکان به بیش از یک متر رسیده است.



وی اضافه کرد: مسافران گرفتار شده به راهدارخانه ها، مساجد و روستاهای حاشیه جاده ها انتقال یافته و شماری نیز به شهرهای مبدا بازگردانده شدند و برای حفظ جان مسافران محورهای مهاباد - سردشت و مهاباد - بوکان تا اطلاع ثانویه مسدود اعلام شده است.



رئیس اداره راه و ترابری مهاباد با اشاره به اینکه بیش از 10 دستگاه سنگین برف روب بیش از چهار روز است که به صورت شبانه روزی در حال برف روبی و بازگشایی این مسیرها هستند، ادامه داد: بارش برف از اواخر هفته گذشته در جنوب آذربایجان غربی آغاز و موجب بارش برف سنگین و مسدود شدن بیشتر محورهای مواصلاتی این مناطق شده است.



دمای مهاباد 4 درجه زیر صفر



اداره هواشناسی مهاباد نیز ارتفاع برف در شهر مهاباد 10را سانتی متر و دمای هوای این شهرستان را چهار درجه زیر صفر گزارش کرده است.



اداره آموزش و پرورش مهاباد با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: تمامی مدارس مقاطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه این شهرستان در نوبت صبح در مناطق شهری و روستایی تعطیل است.



بارش برف و کولاک شدید که در چند سال اخیر در مهاباد کم سابقه اعلام شده بروز مشکلات فراوانی برای شهروندان مهابادی را به دنبال داشت.



مدارس شهرستانهای شمال آذربایجان غربی هم تعطیل شد



روابط عمومی آموزش و پروش آذربایجان غربی در اطلاعیه ای اعلام کرد: به علت بارش سنگین برف و سرمای شدید کلیه مدارس شهرستان چالدران، مدارس روستایی ماکو در هر سه مقطع در شفیت صبح و بعد از ظهر امروز دوشنبه تعطیل است.



در این اطلاعیه همچنین مدارس شهری و روستای بخشهای سیلوانا و سومای باردوست از توابع شهرستان ارومیه در هر سه مقطع تعطیل اعلام شده است.



هم اکنون به دلیل بارش سنگین برف و کولاک شدید سه راهی حیدر آباد به نقده، پیرانشهر به سردشت، پیرانشهر به تمرچین، شاهین دژ به تکاب، تکاب به ایرانخواه، تکاب به دندی، بسته است و راهداران در حال بازگشایی این محورها هستند.



فرمانده پلیس راه آذربایجان غربی اعلام کرد: غیر از محورهای یاد شده تمامی راههای استان باز است ولی رفت آمد در جاده های کوهستانی و برفگیر با کندی انجام می شود بطوریکه نمک پاشی سطح جاده ها از دیشب آغاز شده و همچنان ادامه دارد.



علی سعیدی از رانندگاه خواست به توجه به لغزندگی جاده های استان به سرعت مطمئنه حرکت کرده و وسائط نقلیه خود را به زنجیر چرخ و چراغ مه شکن مجهز کرده و لباس های کردم و مقداری غذای آماده به همراه داشته باشند.