تولید سالانه 7 میلیون مترمکعب چوب در آذربایجان غربی/ کاشت 600 هزار اصله نهال

علی پیرمرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آذربایجان غربی مقام دوم تولید چوب را در کشور به خود اختصاص داده است افزود: در کشور بطور میانگین 23 میلیون متر مکعب چوب تولید می شود که آذربایجان غربی پس از استان گیلان با تولید 7 ملیون متر مکعب در رتبه دوم کشور قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در آذربایجان غربی 20 هزا و 400 هکتار مزرعه چوب وجود دارد که ظرفیت تولید چوب از این میزان 580 متر مکعب است.
پیرمرادی گفت: مزارع کشت چوب اغلب در چهار شهرستان ارومیه، میاندوآب، نقده و خوی متمرکز هستند و سنوبر های کشت شده پس از 8 تا 10 سال بریده و به بازار چوب کشور وارد می شوند.
مدیرکل منابع طبیعی استان با بیان اینکه در استان 101 هزار هکتار جنگل وجود دارد، این رقم را بسیار پایین تر از میانگین 13 ملیون هکتاری کشور عنوان کرد و گفت: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده در 5 سال آتی 98 هزار هکتار جنگل دست کاشت در نقاط مختلف استان ایجاد خواهد شد.
وی توزیع 600 هزار اصله نهال، اجرای 8 طرح آبخیزدای در ارومیه، به صدا در آمدن زنگ سبز، همایش کوهپیمایی و غرس نهال در اماکن عمومی را از مهمترین برنامه های اداره مطبوع خود در هفته منابع طبیعی عنوان کرد.
مدیرکل منابع طبیعی آذربایجان غربی گفت: 17 درصد از اراضی این استان شامل 550 هزار هکتار امسال تحت پوشش عملیات آبخیزداری قرار گرفته است.
پیرمرادی افزود: امسال در استان مطالعات تفصیلی در44 هزار هکتار و عملیات مکانیکی در 58 هزار هکتار از اراضی استان اجرا می شود.
وی ادامه داد: عملیات بیولوژیکی در 43 هزار و 400 هکتار و بذرکاری در 1300 هکتار و حفاظت و قرق نیز در 38 هزار هکتار از اراضی استان به اجرا درآمده است.
پیرمرادی اظهار داشت : عملیات درختکاری در آذربایجان غربی به میزان 220 هزار اصله و کوپه کاری در دو هزار هکتار از اراضی نیز انجام شده است.
وی گفت: امسال 28 طرح اجرایی در زمینه آبخیزداری با اعتبار 38 میلیارد ریال در سطح استان در حال اجراست.
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