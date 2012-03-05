تولید سالانه 7 میلیون مترمکعب چوب در آذربایجان غربی/ کاشت 600 هزار اصله نهال

علی پیرمرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آذربایجان غربی مقام دوم تولید چوب را در کشور به خود اختصاص داده است افزود: در کشور بطور میانگین 23 میلیون متر مکعب چوب تولید می شود که آذربایجان غربی پس از استان گیلان با تولید 7 ملیون متر مکعب در رتبه دوم کشور قرار گرفته است .

وی ادامه داد: در آذربایجان غربی 20 هزا و 400 هکتار مزرعه چوب وجود دارد که ظرفیت تولید چوب از این میزان 580 متر مکعب است .

پیرمرادی گفت: مزارع کشت چوب اغلب در چهار شهرستان ارومیه، میاندوآب، نقده و خوی متمرکز هستند و سنوبر های کشت شده پس از 8 تا 10 سال بریده و به بازار چوب کشور وارد می شوند .

مدیرکل منابع طبیعی استان با بیان اینکه در استان 101 هزار هکتار جنگل وجود دارد، این رقم را بسیار پایین تر از میانگین 13 ملیون هکتاری کشور عنوان کرد و گفت: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده در 5 سال آتی 98 هزار هکتار جنگل دست کاشت در نقاط مختلف استان ایجاد خواهد شد .

وی توزیع 600 هزار اصله نهال، اجرای 8 طرح آبخیزدای در ارومیه، به صدا در آمدن زنگ سبز، همایش کوهپیمایی و غرس نهال در اماکن عمومی را از مهمترین برنامه های اداره مطبوع خود در هفته منابع طبیعی عنوان کرد .

مدیرکل منابع طبیعی آذربایجان غربی گفت: 17 درصد از اراضی این استان شامل 550 هزار هکتار امسال تحت پوشش عملیات آبخیزداری قرار گرفته است.

پیرمرادی افزود: امسال در استان مطالعات تفصیلی در44 هزار هکتار و عملیات مکانیکی در 58 هزار هکتار از اراضی استان اجرا می شود.

وی ادامه داد: عملیات بیولوژیکی در 43 هزار و 400 هکتار و بذرکاری در 1300 هکتار و حفاظت و قرق نیز در 38 هزار هکتار از اراضی استان به اجرا درآمده است.

پیرمرادی اظهار داشت : عملیات درختکاری در آذربایجان غربی به میزان 220 هزار اصله و کوپه کاری در دو هزار هکتار از اراضی نیز انجام شده است.

وی گفت: امسال 28 طرح اجرایی در زمینه آبخیزداری با اعتبار 38 میلیارد ریال در سطح استان در حال اجراست.