یک میلیون و 26 هزار عدد مواد محترقه در آذربایجان غربی کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احد مهرمند یکشنبه شب در نشست هماهنگی طرحها و برنامه های چهارشنبه آخر سال افزود: در این زمینه 37 نفر دستگیر و 3 مغازه نیز پلمپ شده است.

وی ادامه داد: این تعداد از لحاظ دستگیری 51 درصد از لحاظ کشفیات 55 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش پیدا کرده است .

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی نیز در این نشست گفت: نیروی انتظامی استان آذربایجان غربی با تمم توان برای ایجاد امنیت در چهارشنبه آخر سال تلاش خواهد کرد .

سردار محمد علی نصرتی ادامه داد: همه ما به آداب و رسوم و سنتهای نیکو و منطقی که مغایرتی با شرع و اخلاق جامعه ندارد احترام می گذاریم و در این راستا با تمام توان آماده ایجاد امنیت در چهار شنبه آخر سال هستیم .

وی در ادامه به اهمیت پیشگیری، قبل از وقوع جرم اشاره کرد و افزود: اطلاع رسانی، فرهنگسازی، اقناع و آگاه سازی آحاد جامعه در مورد حوادث تلخ چهار شنبه آخر سال می تواند به شدت از بروز ناهنجاری ها جلوگیری کند .

نصرتی گفت: آنچه امروز دغدغه مردم و خانواده هاست، رفتارهای غیر قانونی و اتفاقات و حوادث غیر قابل جبرانی است که از سوی برخی از افراد قانون شکن در جامعه بروز می یابد و در این خصوص پلیس به شدت با سوء استفاده کنندگان برخورد خواهد کرد.