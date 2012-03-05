یک میلیون و 26 هزار عدد مواد محترقه در آذربایجان غربی کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احد مهرمند یکشنبه شب در نشست هماهنگی طرحها و برنامه های چهارشنبه آخر سال افزود: در این زمینه 37 نفر دستگیر و 3 مغازه نیز پلمپ شده است.
وی ادامه داد: این تعداد از لحاظ دستگیری 51 درصد از لحاظ کشفیات 55 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش پیدا کرده است.
فرمانده انتظامی آذربایجان غربی نیز در این نشست گفت: نیروی انتظامی استان آذربایجان غربی با تمم توان برای ایجاد امنیت در چهارشنبه آخر سال تلاش خواهد کرد.
سردار محمد علی نصرتی ادامه داد: همه ما به آداب و رسوم و سنتهای نیکو و منطقی که مغایرتی با شرع و اخلاق جامعه ندارد احترام می گذاریم و در این راستا با تمام توان آماده ایجاد امنیت در چهار شنبه آخر سال هستیم.
وی در ادامه به اهمیت پیشگیری، قبل از وقوع جرم اشاره کرد و افزود: اطلاع رسانی، فرهنگسازی، اقناع و آگاه سازی آحاد جامعه در مورد حوادث تلخ چهار شنبه آخر سال می تواند به شدت از بروز ناهنجاری ها جلوگیری کند.
نصرتی گفت: آنچه امروز دغدغه مردم و خانواده هاست، رفتارهای غیر قانونی و اتفاقات و حوادث غیر قابل جبرانی است که از سوی برخی از افراد قانون شکن در جامعه بروز می یابد و در این خصوص پلیس به شدت با سوء استفاده کنندگان برخورد خواهد کرد.
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