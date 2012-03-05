یتیم بدون حامی در استان البرز وجود ندارد

علی سالارکیا در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در حال حاضر هیچ یتیمی در استان البرز وجود ندارد که حامی نداشته باشد.



وی با اشاره به اینکه 40 هزار شهروند البرزی در قالب 21 هزار خانوار از خدمات کمیته امداد امام خمینی(ره) بهره مند هستند، اضافه کرد: استان البرز یکی از استان های است یتیم بدون حامی ندارد و در این زمینه تا کنون 41 میلیارد ریال خدمت ارائه شده است.



مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان البرز ادامه داد: به لطف خدا شهروندان استان البرز در این زمینه بسیار همکاری خوبی را با کمیته امداد امام خمینی(ره) استان داشته اند.



سالارکیا افزود: تا کنون جشن هایی برای تولد ایتام در استان گرفته شده است که حامیان حمایت های خوبی را تا کنون داشته است.



وی اظهار داشت: ملاقات یتیمان با حامی نیز در طول سال ترتیب داده است که هم اکنون 30 هزار نفر از این افراد تحت پوشش بیمه کمیته امداد امام خمینی(ره) هستند.



مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان البرز گفت: در جشن ها نیکوکاری، طرح برکت، زکات و رمضان کمک های خوبی از سوی شهروندان جمع آوری شده است.



سالارکیا با اشاره به اینکه از چهاردهم اسفند هفته احسان و نیکوکاری آغاز می شود، اضافه کرد: از شهروندان استان البرز تقاضا دارم در صحنه حضور داشته باشند و کمک کنند.