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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۵۸

امیری در گفتگو با مهر:

تسلیم اظهار نامه مالیاتی استان البرز 158 درصد رشد داشته است

تسلیم اظهار نامه مالیاتی استان البرز 158 درصد رشد داشته است

کرج – خبرگزاری مهر: رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان البرز رشد تسلیم اظهار نامه مالیاتی استان البرز را 158 درصد اعلام کرد.

کیومرث امیری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در طی سال جاری تسلیم اظهار نامه مالیاتی استان البرز 158 درصد رشد داشته است.

وی با بیان اینکه مالیات غیر مستقیم بهترین مالیات است عادلانه است سهل وصول است، اضافه کرد: مردم هر چقدر ارتباطشان با دارایی بهتر و نزدیکتر باشد سود بیشتری خواهند برد.

کاسبانی که قصد پایان کار دارند باید ختم کار خود را به سازمان مالیاتی اعلام کنند

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان البرز ادامه داد: زمانی که کاسبی قصد بستن مغازه خود را دارد باید ختم کار خود را به سازمان مالیاتی و دارایی ارائه دهد که خود اظهاری از جانب مردم باید باشد.

امیری تاکید کرد: کاسبان نباید بگذارند که زمان از دست برود به دلیل اینکه هر چقدر زمان بگذرد و ختم کار خود را به سازمان امور اقتصادی و دارایی ندهند به ضرر آنها خواهد بود.

کد مطلب 1551752

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