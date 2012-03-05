کیومرث امیری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در طی سال جاری تسلیم اظهار نامه مالیاتی استان البرز 158 درصد رشد داشته است.



وی با بیان اینکه مالیات غیر مستقیم بهترین مالیات است عادلانه است سهل وصول است، اضافه کرد: مردم هر چقدر ارتباطشان با دارایی بهتر و نزدیکتر باشد سود بیشتری خواهند برد.



کاسبانی که قصد پایان کار دارند باید ختم کار خود را به سازمان مالیاتی اعلام کنند



رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان البرز ادامه داد: زمانی که کاسبی قصد بستن مغازه خود را دارد باید ختم کار خود را به سازمان مالیاتی و دارایی ارائه دهد که خود اظهاری از جانب مردم باید باشد.



امیری تاکید کرد: کاسبان نباید بگذارند که زمان از دست برود به دلیل اینکه هر چقدر زمان بگذرد و ختم کار خود را به سازمان امور اقتصادی و دارایی ندهند به ضرر آنها خواهد بود.