مافیای دارویی در استان البرز شرایط بیماران تالاسمی را سخت کرده است

ضیاء مجدی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وجود مافیای دارویی در استان البرز و سخت تر شدن شرایط بیماران تالاسمی برای تامین دارو خبر داد و اظهار داشت: طی یک ماه اخیر سه بیمار تالاسمی به دلیل نبود نارسایی دارو جان خود را از دست دادند.

وی ادامه داد: امکانات و تجهیزات انجمن برای ارائه خدمات به بیماران تالاسمی بسیار کم است و هم اکنون بیماران ما به بیمارستان شهید باهنر کرج مراجعه می کنند و تنها از 10 درصد امکانات حیاتی این بیمارستان می توانند استفاده کنند.



وی با انتقاد از کنترل پزشکی ضعیف این بیمارستان اضافه کرد: تمام بیماران تالاسمی دارای مشکل بیمه هستند.



مسئول انجمن تالاسمی استان البرز افزود: در حال حاضر 360 بیمار تالاسمی به صورت مستمر خونگیری می کنند و 150 نفر دیگر نیز به صورت متفرقه برای خونگیری به دیگر شهرها مراجعه می کنند.



وی با بیان اینکه یک بیمار تالاسمی باید هر 20 الی یک ماه یکبار خونگیری داشته باشد، گفت: این بیماران برای دفع آهن بدن خود مجبور هستند که از آمپول دسفرال استفاده کنند.



مجدی با اشاره به اینکه هزینه هر بیمار به صورت علمی یک میلیون تومان است، اضافه کرد: در حال حاضر برای هر بیمار در استان البرز نصف این رقم یعنی 500 هزار تومان هزینه می شود.



مسئول انجمن تالاسمی استان البرز اظهار داشت: انتظار ما از دولت این است که جدیدترین قرص ها از جمله ایکس جید که جایگزین آمپول شده است در اختیار بیماران تالاسمی قرار گیرد.

خبرگزاری مهر آمادگی دارد تا پاسخ مسئولان امر را نیز درج کند.