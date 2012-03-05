ناصر رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: به منظور تکریم و حمایت از اتباع خارجی استان البرز 21 هزار نفر از این افراد در قالب 5 هزار 134 خانوار تحت پوشش بیمه درمانی قرار گرفته اند.
وی افزود: تاکنون 112 هزار برگ تردد بین شهری و گذر نامه دانشجویی برای اتباع خارجی صادر شده است.
معاون سیاسی امنیتی استاندار البرز گفت: 22 مورد ادغام پرونده و هزار و 370 مورد آموزش از جمله خدمات به اتباع خارجی استان البرز بوده است.
رجبی اظهار داشت: هشت هزار و 372 نفر از اتباع خارجی در هشت ماه نخست سال جاری واکسینه شدند و همچنین 6 هزار نفر نیز از خدمات سلامت خانواده و کنترل جمعیت بهره مند شده اند.
وی ادامه داد: از ابتدا سال تا کنون دو هزار 600 نفر از اتباع خارجی طرد شده اند و هم اکنون نیز طرح ساماندهی اتباع نیز آغاز شده است و در جلسه شورای تامین نیز دو جلسه مختص اتباع خارجی تشکیل شده است.
معاون سیاسی امنیتی استاندار البرز گفت: در طرح تعیین و تکلیف وضعیت 81 هزار نفر از اتباع خارجی استان البرز مشخص شد که 15 هزار نفر آنها به کشور خود بازگشتند که در این طرح روزانه 800 نفر پذیرش شدند.
رجبی در گفتگو با مهر:
21 هزار نفر از اتباع خارجی استان البرز تحت پوشش بیمه درمانی هستند
کرج – خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استاندار البرز گفت: 21 هزار نفر از اتباع خارجی استان البرز بیمه درمانی هستند.
ناصر رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: به منظور تکریم و حمایت از اتباع خارجی استان البرز 21 هزار نفر از این افراد در قالب 5 هزار 134 خانوار تحت پوشش بیمه درمانی قرار گرفته اند.
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