21 هزار نفر از اتباع خارجی استان البرز تحت پوشش بیمه درمانی هستند

ناصر رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: به منظور تکریم و حمایت از اتباع خارجی استان البرز 21 هزار نفر از این افراد در قالب 5 هزار 134 خانوار تحت پوشش بیمه درمانی قرار گرفته اند.



وی افزود: تاکنون 112 هزار برگ تردد بین شهری و گذر نامه دانشجویی برای اتباع خارجی صادر شده است.



معاون سیاسی امنیتی استاندار البرز گفت: 22 مورد ادغام پرونده و هزار و 370 مورد آموزش از جمله خدمات به اتباع خارجی استان البرز بوده است.



رجبی اظهار داشت: هشت هزار و 372 نفر از اتباع خارجی در هشت ماه نخست سال جاری واکسینه شدند و همچنین 6 هزار نفر نیز از خدمات سلامت خانواده و کنترل جمعیت بهره مند شده اند.



وی ادامه داد: از ابتدا سال تا کنون دو هزار 600 نفر از اتباع خارجی طرد شده اند و هم اکنون نیز طرح ساماندهی اتباع نیز آغاز شده است و در جلسه شورای تامین نیز دو جلسه مختص اتباع خارجی تشکیل شده است.



معاون سیاسی امنیتی استاندار البرز گفت: در طرح تعیین و تکلیف وضعیت 81 هزار نفر از اتباع خارجی استان البرز مشخص شد که 15 هزار نفر آنها به کشور خود بازگشتند که در این طرح روزانه 800 نفر پذیرش شدند.