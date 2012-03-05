یاسین محمدی که چهارمین کتابش در دو حوزه تالیف و ترجمه مجوز گرفته است در اینباره به خبرنگار مهر گفت: «هنرمندی از جهان شناور» رمانی 272 صفحهای است که در آن ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم و در میانه گذار پرهیاهیو از دوران پیش از جنگ به پس از آن و همچنین عبور از سنت به مدرنیته به تصویر کشیده میشود.
وی ادامه داد: این اثر ایشیگورو را میتوان داستانی پرکشش دانست که شیوه روایت آن هم منحصر به فرد است. داستان حول محور هنرمند نقاشی به نام ماسوجی اونو می گذرد که وی در دوران پیش از جنگ جهانی دوم در کشورش دارای شهرت بوده ولی جنگ کشورش را دستخوش تغییرات بنیادین میکند به نوعی که افراد معتبر گذشته از اعتبار میافتند.
این مترجم با اشاره به اینکه کتاب به شیوه اول شخص روایت شده است، بیان کرد: ایشیگورو کشمکشهای این نقاش با خودش و عقایدش و اجتماعی که دیگر این عقاید را نمیپذیرد، روایت می کند. دوست داشتم این کتاب را به شیوه محاورهای ترجمه کنم ولی متن این اجازه را نمیداد؛ چراکه ژاپنیها به شدت در صحبت کردن مودب هستند و این ویژگی حتی در مکالمات صمیمانه و داخل خانواده نیز وجود دارد.
محمدی افزود: همین رسمی بودن کلام از ویژگیهای بارز کتاب است و در قیاس گفتار نسل گذشته و امروز این شکاف را هم نشان میدهد. در آوردن این تفاوتهای زبانی در ترجمه کار سختی بود به ویژه آنکه بخشی از منظور کتاب هم بر همین تفاوتهای شیوه کلام دو نسل استوار بود.
وی با اشاره به اینکه کتاب بدون هیچ تغییری مجوز گرفته است، توضیح داد: هنوز طراحی جلد این کتاب نهایی نشده است البته این کتاب از دهه 80 که در بریتانیا نسخه انگلیسی آن منتشر شد تاکنون با طرحهای جلد متفاوت در کشورهای مختلف به چاپ رسیده و اینگونه نبوده که یک طرح جلد ثابت داشته باشد.
این مترجم در پایان گفت: «هنرمندی از جهان شناور» را انتشارات افراز تا نمایشگاه کتاب سال آینده منتشر خواهد کرد.
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