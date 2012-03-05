اقبال مردم خوزستان به اصولگرایان/ جبهه متحد در صدر

به گزارش خبرنگار مهر، در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، جبهه متحد اقدام به معرفی نامزدهایی در برخی شهرهای استان کرد که اغلب آنها با اقبال مردمی مواجه شده اند.

البته شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان به منظور بالا بردن زمینه مشارکت گسترده و نیز رقابت مطلوب در حوزه های انتخابیه اندیمشک،مسجد سلیمان، بهبهان، شادگان و دزفول نامزدی را معرفی نکرد هر چند در اغلب این حوزه ها برتری با نیروهای اصولگرا بود.



در حوزه انتخابیه اهواز و باوی که سه نماینده دارد جبهه متحد برای ترغیب بیشتر مردم به مشارکت در انتخابات، چهار نفر به نامهای ناصر سودانی، جعفر فلسفی، سید شکرخدا موسوی و شبیب جویجری را مورد حمایت قرار داد که هر چهار نفر آنان با اقبال عمومی مواجه شدند و به غیر از سید شریف حسینی که به عنوان نامزدی مستقل وارد مجلس شد هر چهار نفر از اعضای جبهه متحد با کسب بیشترین رای به دور دوم راه یافتند.



با این شرایط حضور دو نماینده جبهه متحد اصولگرایان از حوزه انتخابیه اهواز در مجلس مسجل شد و رقابت در این مرحله صرفا بین اعضای جبهه متحد برای ورود به بهارستان است.



در حوزه انتخابیه آبادان، جبهه متحد سه نامزد به نامهای محمدحسین انصاری، غلامرضا شرفی و جواد سعدون زاده را مورد حمایت قرار داد که هر سه آنها مورد اقبال مردم آبادان قرار گرفتند. هر چند در بین آنها جواد سعدون زاده به عنوان نماینده ورودش به بهارستان مسجل شد و محمد سعید انصاری و غلامرضا شرفی در رده های دوم و چهارم قرار گرفتند و باید با حسین دهدشتی اصولگرا و جلیل مختار در مرحله دو رقابت کنند.



در حوزه انتخابیه بندر ماهشهر، امیدیه و هندیجان حبیب آغاجری از سوی جبهه متحد اصولگرایان مورد حمایت قرار گرفت و وی موفق شد با رای قاطع این مردم این حوزه انتخابیه به بهارستان راه یابد.



در حوزه انتخابیه شوش نیز سید راضی نوری نامزد مورد حمایت جبهه متحد با رای بالای مردم به بهارستان راه یافت و به چهار دوره نمایندگی سید جاسم ساعدی پایان داد تا مردم شوش بعد از حدود 16 سال یک نماینده جدید در شهر خود ببینند.



در حوزه انتخابیه ایذه و باغملک سید هادی طباطبایی مورد حمایت جبهه متحد قرار گرفت که باید در دور دوم برای ورود به بهارستان رقابت کند. در این حوزه انتخابیه رقابت بین حجت الله درویشی با 38 هزار و980 رای و سید هادی طباطبایی با 29 هزار و 138رای از مجموع 156هزار و 205 رای صحیح ماخوذه به دور دوم کشیده شد.



در حوزه انتخابیه خرمشهر سید عدنان عدنانی از سوی جبهه متحد مورد حمایت قرار گرفت که وی توفیقی در این دوره از انتخابات به دست نیاورد ولی عبدالله سامری نامزدی که موفق به ورود به بهارستان شد از جریان اصولگرایی است.



اقبال محمدی در حوزه انتخابیه رامهرمز و رامشیر و سهراب گیلانی در حوزه انتخابیه شوشتر و گتوند نیز از نامزدهای جبهه متحد اصولگرایان بودند که متاسفانه توفیقی در راهیابی به بهارستان به دست نیاوردند ولی با وجود داشتن رقبای قدرتمند در جایگاه دوم حوزه انتخابیه خود قرار گرفتند.



در حوزه انتخابیه دشت آزادگان قاسم ساعدی از سوی جبهه متحد اصولگرایان مورد حمایت قرار گرفت که وی توفیقی در راهیابی به نهمین دوره مجلس شورای اسلامی به دست نیاورد و انتخابات در این دوره به مرحله دوم رسید.



در حوزه انتخابیه شادگان نیز عبدالله تمیمی به عنوان نماینده مردم وارد مجلس شد که وی از نامزدهای اصولگرای شهر بود.



خوزستان در مجلس 18 نماینده دارد که تاکنون 12 نماینده فعلی در مجلس هشتم موفق به ورود به مجلس نشده اند و احتمال افزایش این رقم در دور دوم نیز وجود دارد.