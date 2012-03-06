امکان استفاده از کارت شهروندی در تاکسیها تا نیمه سال 91

حجت الله بهروز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که در سال جاری یکپارچگی پرداخت کرایه در بخش مترو و اتوبوسرانی توسط کارت های الکترونکی فراهم شد گفت: استفاده از کیف پول الکترونیک یا همان کارت شهروندی از حمل و نقل و عمومی آغاز شد و در سال 90 نیزسیستم پرداخت ها در مترو و اتوبوس یکپارچه شد. در سال آینده نیزبا تغییر تکنولوژی در این کارتها امکان استفاده ازآن در بخش هاس گسترده ای از خدمات شهری فراهم می شود .

وی با اشاره به ایجاد دستگاه های پارک حاشیه ای جدید و توسعه آن در بخش های مختلف شهر گفت: براساس برنامه ریزی ها هزینه پارک های حاشیه ای توسط کارت های شهروندی قابل پرداخت است.

بهروز با بیان اینکه از اواسط سال آینده امکان پرداخت کرایه های تاکسی با کارت شهروندی فراهم می شود گفت: به دلیل تعداد زیاد تاکسی ها و رد و بدل شدن ارقام بالای کرایه هنوز سیستم تاکسیرانی به این شبکه متصل نشده است اما تعداد کمی از این تاکسی ها مجهز به دستگاه کارت خوان شده اند.

به گفته بهروز، امکان استفاده از کارتهای شهروندی در پارکینگهای مسقف شهرداری و میادین میوه و تره بار از سال آینده فراهم می شود.

