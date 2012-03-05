استقلال نخستین نماینده ایران در جام دهم/ دست خالی مظلومی برابر الریان

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نخست از مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاههای آسیا فردا سهشنبه با برگزاری 8 مسابقه آغاز میشود که استقلال ایران در ورزشگاه احمد بن علی شهر دوحه میزبان الریان قطر است.
استقلال که مسابقات لیگ قهرمانان را با دو پیروزی 2 بر صفر برابر ذوبآهن اصفهان در مرحله نخست پلیآف و 3 بر یک مقابل الاتفاق عربستان در مرحله دوم پلیآف آغاز کرد، در سومین مسابقهاش در این جام که نخستین دیدار از مرحله گروهی محسوب میشود به مصاف تیم سوم جدول قطر میرود.
در غیاب قطعی تیموریان و جباری و احتمالی جورکوویچ، آبیپوشان تهرانی خلاءهای زیادی را در خط دفاع میانی احساس میکنند اما در این شرایط هم چشم به درخشش مهرههای از جمله آرش برهانی، خسرو حیدری، فریدون زندی و خصوصا خط دفاع و دروازهبان خود دوختهاند. گرچه قطریها هم از سه مهره ارزشمند برزیلی از جمله لئوناردو داسیلوا، آفونسو آلوز و رودریگو تاباتا برابر آبیپوشان سود میبرند.
پرویز مظلومی که در دوره گذشته این جام درسهای زیادی را پس حذف از آسیا به خاطر تفاضل گل گرفته است، میداند باید در هر مسابقهای دنبال امتیاز بود و قطعا شروع مسابقات با یک امتیاز خارج از خانه نتیجه خوبی برایش محسوب میشود، گرچه میتوان با درنظر گرفتن برنامههای خاص تاکتیکی در پایان این بازی هم جشن پیروزی گرفت.
با نظر کنفدراسیون فوتبال آسیا بنیامین ویلیامز از استرالیا قضاوت این دیدار مهم را برعهده دارد که جیمز ماتیوکریم و هاکان آناز از همین کشور هم وی را در امر این قضاوت یاری میکنند. عبدالحسین جمعه از بحرین داور چهارم این بازی است.
برنامه دیدارهای هفته نخست مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاههای آسیا به شرح زیر است:
سهشنبه 16 اسفندماه 1390
گروه A:
* الریان قطر - استقلال ایران
* نسف قارشی ازبکستان - الجزیره امارات
گروه B:
* الاتحاد عربستان - پاختاکور ازبکستان
* بنی یاس امارات - العربی قطر
گروه E:
* بنیادکار ازبکستان - آدلایدیونایتد استرالیا
* گامبااوزاکای ژاپن - پوهانگ استیلرز کرهجنوبی
گروه F:
* اولسان هیوندای کرهجنوبی - بیجینگ گوان چین
* بریسبین استرالیا - اف سی توکیو ژاپن
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