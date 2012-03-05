امسال 12 هزار میلیارد ریال پروژه در گیلان افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی سعادتی با صدور پیامی به مناسبت سفر ریاست جمهوری به گیلان اظهارداشت: این پروژهها از نظر تعداد 10 برابر و از جنبه اعتباری 34 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است.

وی همچنین تسریع در اتمام پروژه‌های مسکن مهر و آماده تحویل شدن بخشی از آن در سال جهاد اقتصادی، دستیابی به اهداف تعیین شده در سند اشتغال دولت برای استان، حمایت از تولیدات کارآفرینان و فناوران، برنامه ریزی برای برگزاری همایش بین ‌المللی توانمندیهای سرمایه گذاری برای جذب سرمایه گذاران بیشتر، توسعه کمی و کیفی مراکز علمی، فناوری و برنامه های توسعه ای متعدد دیگر، ناظر بر تلاش دولتمردان در دیار گیل و دیلم و شهید میرزاکوچک جنگلی است.

استاندار گیلان با اشاره به اینکه مواهب جهان مادی وسیله ‌ای برای وصول به ارزشهای والای انسانی و سعادت جاودان است، گفت: با این دیدگاه دنیا مزرعه آخرت و پلی برای رسیدن به هدفهای بزرگ خواهد بود.

وی افزود: در این مسیر شکی نیست که برقراری عدالت اجتماعی و ایجاد رفاه عمومی، نیازمند سطح معینی از توانمندیهای اقتصادی است که تحقق این مهم نیز مستلزم ایجاد زیر ساختهای نرم افزاری و سخت افزاری مورد نیاز، عزم جدی در نهضت نرم افزاری و مدیریت منابع انسانی متخصص و متعهد، و همزمان دستیاببی به رشد اقتصادی با سرعت مطلوب است.

سعادتی اظهارداشت: امسال در شرایطی که انقلاب اسلامی ایران در چهارمین دهه از عمر پر برکت خود در بزرگراه پیشرفت و عدالت قرار گرفته از سوی مقام عظمای ولایت حضرت آیت الله العظمی خامنه ‌ای بنام سال جهاد اقتصادی نامگذاری تا فتح قله‌ های بلندتر برای عزت ایران اسلامی در سال شروع برنامه پنجم باز هم تعمیق کمی و کیفی بیشتری یابد.

وی ادامه داد: در راستای این هدف مقدس و همگام با عزم و برنامه های دولت، در استان گیلان نیز تمامی هم خود را به کار بسته ایم تا اهداف دولت در شاخصهایی از قبیل کاهش فاصله درآمدی، افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی، کمک به بخش خصوصی، تقویت تعاونی ‌ها، بهبود محیط کسب و کار و ایجاد اشتغال پایدار، صرفه جویی در کالاهای اساسی و استفاده از تولیدات داخلی ارتقا یافته و همزمان از مشارکت مستقیم مردم در امور مربوط به آنها و تقویت بنیانهای اعتقادی، اخلاقی و معرفت اسلامی، ارزشهای دفاع مقدس و مشی بسیجی نیز به عنوان اصول مهم و اجزای کلیدی غفلت نشود.

استاندار گیلان یادآورشد: بدیهی است که وحدت و همدلی، مشارکت مردم و دولت، همراهی مدیران دستگاههای مختلف اجرایی، نظامی، انتظامی، بخش خصوصی و اقشار مختلف مردم، منتج به خیرات و نعمات بی شماری شد که برقراری امنیت و عدم تنش و بروز چالشهای جدی از جمله آنها بوده و در این رهگذر دست یاری و سایه خداوند منان نیز همواره حامی و پشتیبان ما بوده و خواهد بود.