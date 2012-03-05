تیم فوتبال فولاد از سد نساجی مازندران گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، امیدهای فولاد که در هفته های اخیر به نتایج خوبی در رقابتهای لیگ برتر کشور دست یافته اند، شامگاه شنبه در برابر تیم نساجی مازندران هم به این روند ادامه دادند و با نتیجه دو بر صفر به پیروزی رسیدند.

در این بازی که در ورزشگاه اختصاصی فولاد برگزار شد، امید فولاد تیم برتر میدان بود و علاوه بر دو گلی که زد، چندین موقعیت مناسب گلزنی دیگر را هم از دست داد.



سجاد عباسی (11) و یزدان عباسیان (59) گلزنان تیم امید فولاد خوزستان بودند. قضاوت این دیدار بر عهده امید جمشیدی با کمک رضا درویشی و عباس زهیری بود.



امید فولاد خوزستان که کماکان در رده دوم جدول مسابقات لیگ برتر امیدهای کشور قرار دارد، روز شنبه هفته آینده در تبریز میهمان شهرداری این شهر خواهد بود.

همچنین در این هفته بازی تیمهای نفت اهواز و ابومسلم خراسان در اهواز با تساوی دو بر دو به پایان رسید. تیم نفت اهواز با کسب این نتیجه 31 امتیازی شد و پس از تیمهای سپاهان اصفهان و فولاد خوزستان در مکان سوم جدول رده بندی باقی ماند.



تیم استقلال اهواز نیز با یک گل میهمان خود تیم شهرداری تبریز را پشت سرگذاشت و تیمهای صنعت نفت آبادان و ذوب آهن اصفهان درآبادان مقابل یکدیگر به تساوی یک بر یک دست یافتند.



مسابقات فوتبال امید دسته برتر باشگاه های کشور با حضور13 تیم در یک گروه در حال پیگیری است.