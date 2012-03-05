بصیرت مردم سبب خنثی سازی توطئه دشمن شد

حجت الاسلام محمدعلی قاضی دزفولی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تشکر و قدردانی از حضور گسترده مردم دزفول در انتخابات نهمین دوره از مجلس شورای اسلامی گفت: مردم با بصیرت خود آخرین تیرها و ترکشهای دشمنان را به خودشان برگرداندند و با حضور متعهدانه و غیرتمندانه خود بار دیگر دشمنان را ناامید کردند.

قاضی دزفولی اظهار کرد: اینک که با لطف خدا، فضای مناسب برای خلق حماسه ای دیگر فراهم شده از کسانی که در چارچوب مقررات در گرم کردن فضای انتخابات تلاش کردند و زمینه را برای حضور حداکثری مردم فراهم کردند تقدیر می کنم.



وی با بیان اینکه مردم با حضور گسترده خود دوستداران ایران اسلامی را سربلند و دشمنان را ناامید کردند، تصریح کرد: مردم دزفول با تجدید میثاق با آرمانهای شهدا و امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب در مسیر عزت آفرین شهدا گام نهادند و سرنوشتی نیک را برای خود و انقلاب رقم زدند.



امام جمعه دزفول تصریح کرد: دشمنان بیرونی و عناصر شکست خورده داخلی با تمام ابزار و امکانات خود کوشیدند با جنگ روانی و دامن زدن به شایعات و تخریب کاندیداها و ایجاد یاس و ناامیدی در میان مردم از مشارکت مردم در انتخابات بکاهند؛ اما مردم ما با حضور گسترده توطئه های آنان را نقش بر آب کردند.