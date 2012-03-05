  1. استانها
  2. خوزستان
۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۰۳

قاضی دزفولی:

بصیرت مردم سبب خنثی سازی توطئه دشمن شد

بصیرت مردم سبب خنثی سازی توطئه دشمن شد

دزفول - خبرگزاری مهر: امام جمعه دزفول گفت: مردم با بصیرت خود، آخرین تیرهای استکبار را به خودشان برگرداندند و سبب خنثی سازی توطئه دشمنان شدند.

حجت الاسلام محمدعلی قاضی دزفولی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تشکر و قدردانی از حضور گسترده مردم دزفول در انتخابات نهمین دوره از مجلس شورای اسلامی گفت: مردم با بصیرت خود آخرین تیرها و ترکشهای دشمنان را به خودشان برگرداندند و با حضور متعهدانه و غیرتمندانه خود بار دیگر دشمنان را ناامید کردند.

قاضی دزفولی اظهار کرد: اینک که با لطف خدا، فضای مناسب برای خلق حماسه ای دیگر فراهم شده از کسانی که در چارچوب مقررات در گرم کردن فضای انتخابات تلاش کردند و زمینه را برای حضور حداکثری مردم فراهم کردند تقدیر می کنم.

وی با بیان اینکه مردم با حضور گسترده خود دوستداران ایران اسلامی را سربلند و دشمنان را ناامید کردند، تصریح کرد: مردم دزفول با تجدید میثاق با آرمانهای شهدا و امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب در مسیر عزت آفرین شهدا گام نهادند و سرنوشتی نیک را برای خود و انقلاب رقم زدند.

امام جمعه دزفول تصریح کرد: دشمنان بیرونی و عناصر شکست خورده داخلی با تمام ابزار و امکانات خود کوشیدند با جنگ روانی و دامن زدن به شایعات و تخریب کاندیداها و ایجاد یاس و ناامیدی در میان مردم از مشارکت مردم در انتخابات بکاهند؛ اما مردم ما با حضور گسترده توطئه های آنان را نقش بر آب کردند.
کد مطلب 1551764

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها