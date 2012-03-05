ثبت نام کاردانی پودمانی غیرحضوری دانشگاه علمی کاربردی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، متقاضیان جدید ثبت‌نام در دوره کاردانی علمی کاربردی پودمانی غیرحضوری مدیریت خانواده و همچنین دانشجویان دوره‌های قبل از امروز دوشنبه 15 اسفندماه می توانند با مراجعه به دفاتر پستی سراسر کشور، کارت اعتباری و دفترچه راهنمای ثبت‌ نام را به مبلغ 50 هزار ریال خریداری کنند.

داوطلبان پس از مطالعه دفترچه باید به سامانه ثبت‌نام اینترنتی دوره کاردانی پودمانی غیرحضوری مدیریت خانواده به آدرس http://reg.uast.ac.ir مراجعه و ثبت ‌نام کنند.

این دوره شامل 12 پودمان با رویکردهای مهارتی متنوع مانند حقوق خانواده، مشاوره ‌خانواده، روانشناسی و تعلیم و تربیت کودکان، اقتصاد و برنامه‌ریزی خانواده، آداب معاشرت و همسرداری و جمعیت، بهداشت و فوریت‌های پزشکی، مجموعه‌ای جامع از مهارت‌های علمی کاربردی را در اختیار اعضاء خانواده قرار می‌دهد.

در این میان، برخی پودمان‌های اختیاری نظیر دکوراسیون و تزئینات داخلی، پرورش گلهای زینتی، آشپزی و سفره‌آرایی، کاربری کامپیوتر بر غنا و تنوع این دوره افزوده است و دانشجویان این دوره با امکان انتخاب 2 پودمان همزمان در هر پودمان تحصیلی، حداقل در 3 سال امکان کسب همه مهارت‌ها را داشته و به دریافت مدرک رسمی کاردانی علمی کاربردی پودمانی در دوره مدیریت خانواده از سوی دانشگاه جامع علمی کاربردی نایل می‌شوند همچنین امکان ادامه تحصیل در مقطع بالاتر را در تمامی دانشگاهها خواهند داشت.

پودمانها در قالب لوح فشرده به همراه جزوه یا کتاب قابل ارایه و شهریه ثبت ‌نام در هر یک از پودمان های آموزشی این دوره برای ورودی های نیمسال اول تحصیلی 82-1381 تا قبل از نیمسال اول تحصیلی 88-1387 مبلغ 330 هزار ریال بوده و شهریه هریک از پودمان های آموزشی این دوره برای ورودی های نیمسال اول تحصیلی 88-1387 به بعد مبلغ 363 هزار ریال اعلام شده است.

تنها شرط پذیرش در این دوره داشتن مدرک دیپلم دوره متوسطه بوده و هیچ‌گونه شرط دیگری از جمله معدل، جنسیت و سن وجود ندارد، همچنین این دوره فاقد معافیت تحصیلی است.