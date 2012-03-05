مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز دوشنبه کشور

ایران :

رای منفی مردم به طراحان سئوال از رئیس جمهور

ذخیره سازی کالاهای اساسی برای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی خبر داد: نرخ تورم از اول سال آینده کاهش می یابد

تفاهم:

وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد: اختصاص 4.5 میلیارد دلار برای طرح های نیمه تمام صنعتی

واریز یارانه نقدی طی 3 روز آینده

190 نماینده راهی بهارستان شدند



تهران امروز:

اصولگرایان در صدر مجلس نهم

روس ها پای صندوق رای رفتند؛ نشانه های پیروزی پوتین بر رقبا

هوای تهران، امسال فقط 3 روز سالم داشت

جام جم :

روز سرنوشت ساز فوتبال

دفتر "مشق عید" بسته شد

پوتین دوباره رئیس جمهور شد

جوان:

مردم بار دیگر اصولگرایان را بر کرسی نشاندند

جیغ تقلب در روسیه از ساعات اولیه شروع انتخابات

رقابت کفاشیان، محمدی و قریب برای ریاست فوتبال؛ انتخاب 26 با 3 گزینه



حمایت:

هشدار دبیرکل حزب الله به صهیونیست ها

ادامه رقابت در حداقل 30حوزه انتخابیه

روز سرنوشت فوتبال



خراسان:

ترکیب سیاسی منتخبان مجلس نهم مشخص شد

وزیر نیرو: مرحله دوم هدفمندی یارانه ها پس از ساماندهی بازار سکه و ارز اجرا می شود

برگزاری انتخابات ریاست جمهوری روسیه با حضور 250 هزار ناظر خارجی



دنیای اقتصاد:

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی خبر داد: تورم 21 درصدی برای سال 90

انتخابات در روسیه؛ پوتین بر می گردد

رونق پیش خرید در بازار مسکن



شرق:

استادان به دانشجویان نمره "پوشش" می دهند

چگونه 990 هزار تومان به 350 هزار تومان تبدیل شد؟ عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی معادل کارمندان

انتخابات ریاست جمهوری روسیه برگزار شد؛ روز پوتین



فرهیختگان:

نفت ایران در آستانه رکورد

امروز، انتخابات پرحاشیه فوتبال

تکلیف 190 کرسی مجلس مشخص شد



قدس:

آخرین تحولات سوریه در گفتگوی "قدس" با معاون بشاراسد

یارانه 90 هزارتومانی در تعلیق

پس از 3 هفته تعطیلات مجلس؛ بهارستان امروز گرم می شود



کیهان:

همزمان با نشست مشترک اوباما، شیمون پرز و نتانیاهو در واشنگتن؛ مردم آمریکا: به حمایت از ایران آیپک را اشغال می کنیم

آخرین خبرها از شمارش آرا در تهران، اسامی 30 نفر اول در کیهان امروز

هوا در 24 استان کشور زیر صفر می رود

ملت ما:

سه فعال سیاسی در گفت و گو با "ملت ما" مطرح کردند: رفاقت ها باید جایگزین رقابت های سیاسی شود

فقر در حال صعود؛ خط فقر؛ نیم میلیون تومان را رد کرد

پرونده انتخابات در 20 استان بسته شد؛ مرحله دوم انتخابات در 19 حوزه انتخابیه برگزار می شود



وطن امروز:

مقایسه تطبیقی میزان مشارکت در انتخابات ادوار مجلس؛ حضور مردم تابع جریانات سیاسی نیست

سید حسن نصرالله: به آزادی قدس نزدیک تر می شویم

تهران 5 نماینده خود را شناخت، تکلیف اغلب کرسی های مجلس مشخص شد؛ آخرین نتایج انتخابات

همشهری:

امروز همه با هم درخت بکاریم؛ برگزاری جشن درختکاری در سراسر ایران

آخرین نتایج شمارش آرای تهران؛ 5 نفر نماینده شدند، 50 نفر به دور دوم راه یافتند

جزئیات طرح جدید دولت برای مسکن