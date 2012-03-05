530 میلیون ریال برای افزایش تولید گیاهان زینتی در خراسان جنوبی هزینه شد

علی عطاحسینی در گفتگو با مهر، به اجرای طرح اصلاح و احیاء و افزایش تولید گل و گیاهان زینتی دارویی و قارچ خوراکی در استان طی سال جاری اشاره کرد و افزود: این طرح در سطح یک هزار و 566 هکتار از اراضی استان اجرا شده است.

وی اعتبار هزینه شده برای اجرای این طرح در استان را 530 میلیون ریال ذکر کرد و اظهار داشت: این طرح به منظور افزایش کمی و کیفی تولیدات گل و گیاهان زینتی در استان اجرا شده است.

عطاحسینی به اجرای طرح ایجاد و تکمیل مجتمع های گلخانه ای استان طی سال جاری اشاره کرد و ادامه داد: این طرح در سطح 80 هکتار از مجتمع های گلخانه ای شهرستان های استان در قالب خرید تجهیزات گلخانه ای مورد نیاز با هزینه ای بالغ بر پنج هزار و 110 میلیون ریال انجام شده است.

وی از اجرای طرح ساماندهی گلخانه ها در استان طی سال جاری خبر داد و گفت: در این موارد آنالیز آب و خاک، برگ و تهیه کودهای ریزمغذی، کمپوست و تهیه بذر مورد نیاز و ارائه خدمات فنی سازه های گلخانه برای 60 واحد گلخانه ای انجام شده است.

وی هزنیه اجرای این طرح در سطح استان را بالغ بر چهار هزار و 600 میلیون ریال اعلام کرد.

آبرسانی به 9 هزار هکتار مزارع زعفران خراسان جنوبی انجام شد

مدیرباغبانی جهادکشاورزی خراسان جنوبی در خصوص طرح آبرسانی سیار به مزارع زعفران استان از ابتدای امسال تاکنون، اظهارداشت: این طرح با اعتباری بالغ بر 9 هزار میلیون ریال در سطح استان انجام شده است.

وی اضافه کرد: در این راستا 9 هزار و 250 هکتار از مزارع زعفران استان که دچار تنش آبی شده بودند، طرح آبرسانی انجام شده و در حال انجام است.

عطاحسینی زعفران را یکی از محصولات استراتژیک و مهم در توسعه اقتصادی استان عنوان کرد و بیان داشت: در این راستا طرح اصلاح و احیاء تولید زعفران در استان در دست اجرا است.

وی با بیان اینکه این طرح در سطح استان با هزینه 735 میلیون ریال اجرا شده است، افزود: این طرح در قالب خرید تجهیزات و ماشین آلات کودپاشی آنالیز خاک و افزایش تولید در سطح یک هزار و 259 هکتار از زعفران استان انجام شده است.

عطاحسینی در خصوص طرح توسعه باغات در اراضی شیبدار استان، تصریح کرد: در این راستا یک هزار و 291 هکتار از اراضی شیبدار و مستعد کشاورزی استان با هزینه ای بالغ بر 735 میلیون ریال زیر کشت محصولات متنوع کشاورزی استان در حال انجام است.

اجرای طرح اصلاع و نوسازی باغات میوه در استان

وی به اجرای طرح اصلاح و نوسازی باغات میوه طی سال جاری در استان اشاره کرد و ادامه داد: در این طرح در سطح یک هزار و 251 هکتار از باغات استان عملیات اصلاح و نوسازی اعم از هرس آنالیز خاک و اخداث باغات الگویی با هزینه یک هزار و 615 میلیون ریال انجام شده است.

مدیرباغبانی جهادکشاورزی خراسان جنوبی یادآور شد: طرح اصلاح و احیاء باغات زیتون نیز در قالب پیوند نهال تغذیه گیاهی و آنالیز خاک در سطح 41 هکتار از باغات زیتون استان با هزینه 153 میلیون ریال در حال انجام است.