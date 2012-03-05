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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۸:۲۷

عطا حسینی در گفتگو با مهر:

530 میلیون ریال برای افزایش تولید گیاهان زینتی در خراسان جنوبی هزینه شد

530 میلیون ریال برای افزایش تولید گیاهان زینتی در خراسان جنوبی هزینه شد

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیرباغبانی جهادکشاورزی خراسان جنوبی از هزینه کرد 530 میلیون ریال برای افزایش تولید گیاهان زینتی در استان طی سال جاری خبر داد.

علی عطاحسینی در گفتگو با مهر، به اجرای طرح اصلاح و احیاء و افزایش تولید گل و گیاهان زینتی دارویی و قارچ خوراکی در استان طی سال جاری اشاره کرد و افزود: این طرح در سطح یک هزار و 566 هکتار از اراضی استان اجرا شده است.

وی اعتبار هزینه شده برای اجرای این طرح در استان را 530 میلیون ریال ذکر کرد و اظهار داشت: این طرح به منظور افزایش کمی و کیفی تولیدات گل و گیاهان زینتی در استان اجرا شده است.

عطاحسینی به اجرای طرح ایجاد و تکمیل مجتمع های گلخانه ای استان طی سال جاری اشاره کرد و ادامه داد: این طرح در سطح 80 هکتار از مجتمع های گلخانه ای شهرستان های استان در قالب خرید تجهیزات گلخانه ای مورد نیاز با هزینه ای بالغ بر پنج هزار و 110 میلیون ریال انجام شده است.

وی از اجرای طرح ساماندهی گلخانه ها در استان طی سال جاری خبر داد و گفت: در این موارد آنالیز آب و خاک، برگ و تهیه کودهای ریزمغذی، کمپوست و تهیه بذر مورد نیاز و ارائه خدمات فنی سازه های گلخانه برای 60 واحد گلخانه ای انجام شده است.

وی هزنیه اجرای این طرح در سطح استان را بالغ بر چهار هزار و 600 میلیون ریال اعلام کرد.

آبرسانی به 9 هزار هکتار مزارع زعفران خراسان جنوبی انجام شد

مدیرباغبانی جهادکشاورزی خراسان جنوبی در خصوص طرح آبرسانی سیار به مزارع زعفران استان از ابتدای امسال تاکنون، اظهارداشت: این طرح با اعتباری بالغ بر 9 هزار میلیون ریال در سطح استان انجام شده است.

وی اضافه کرد: در این راستا 9 هزار و 250 هکتار از مزارع زعفران استان که دچار تنش آبی شده بودند، طرح آبرسانی انجام شده و در حال انجام است.

عطاحسینی زعفران را یکی از محصولات استراتژیک و مهم در توسعه اقتصادی استان عنوان کرد و بیان داشت: در این راستا طرح اصلاح و احیاء تولید زعفران در استان در دست اجرا است.

وی با بیان اینکه این طرح در سطح استان با هزینه 735 میلیون ریال اجرا شده است، افزود: این طرح در قالب خرید تجهیزات و ماشین آلات کودپاشی آنالیز خاک و افزایش تولید در سطح یک هزار و 259 هکتار از زعفران استان انجام شده است.

عطاحسینی در خصوص طرح توسعه باغات در اراضی شیبدار استان، تصریح کرد: در این راستا یک هزار و 291 هکتار از اراضی شیبدار و مستعد کشاورزی استان با هزینه ای بالغ بر 735 میلیون ریال زیر کشت محصولات متنوع کشاورزی استان در حال انجام است.

اجرای طرح اصلاع و نوسازی باغات میوه در استان

وی به اجرای طرح اصلاح و نوسازی باغات میوه طی سال جاری در استان اشاره کرد و ادامه داد: در این طرح در سطح یک هزار و 251 هکتار از باغات استان عملیات اصلاح و نوسازی اعم از هرس آنالیز خاک و اخداث باغات الگویی با هزینه یک هزار و 615 میلیون ریال انجام شده است.

مدیرباغبانی جهادکشاورزی خراسان جنوبی یادآور شد: طرح اصلاح و احیاء باغات زیتون نیز در قالب پیوند نهال تغذیه گیاهی و آنالیز خاک در سطح 41 هکتار از باغات زیتون استان با هزینه 153 میلیون ریال در حال انجام است.

کد مطلب 1551767

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