ضرغامی از کارکنان صدا و سیما قدردانی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام ضرغامی آمده است: طلوع یومالله 12 اسفند، روز خلق حماسه دشمن شکن ملت مؤمن و قهرمان ایران را در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی به یکایک شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. بیشک این روز در ادامه ایام الله 22 بهمن 57، سوم خرداد61، 23 تیر 78، نهم دی 88 به عنوان روزی الهی و ماندگار در تاریخ انقلاب به ثبت رسید و یاد و خاطره پرشکوه آن در آینه تاریخ این ملت هماره الهام بخش و وحدت آفرین خواهد بود.
رئیس رسانه ملی با بیان اینکه 12 اسفند تعبیر صادق پیشبینی شگرف رهبر حکیم و فرزانه انقلاب را به نمایش گذاشت آورده است: این روز، یوماللهی دیگر بود که ملت سرافراز ایران با لبیک به ندای رهبر عزیز خود و در راه دفاع از نظام و میهن در اقصی نقاط کشور به صحنه آمدند و کشور و انقلاب خویش را در مقابل توطئههای بیشمار قدرتهای استکباری بیمه ساختند.
ضرغامی در این سپاسنامه یادآور شدهاست: بیشک راویان روایت 12 اسفند در رسانه ملی که از ماهها قبل برای مواجهه هوشمندانه با این رخداد مهم به تمهید مقدمات پرداخته و برنامهریزی دقیق به عمل آوردند، سهمی انکارناپذیر در بسترسازی، اطلاعرسانی و بسیج ملی برای خلق این حماسه ماندگار داشتهاند، به همین مناسبت و از صمیم قلب و از سویدای دل مراتب تقدیر و تشکر خود را به همه همکاران ارجمند در حوزههای سیاسی، سیما، صدا، استانها، برونمرزی، فنی، پشتیبانی، روزنامه جامجم و به ویژه رئیس، دبیر و اعضاء ستاد انتخابات سازمان ابراز میکنم؛ امید است این تلاشها و مساعی، مقبول نظر حضرت حق، امام زمان(عج) و مقام عظمای ولایت قرار گیرد.
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