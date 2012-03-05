محور برنامه های فرهنگسرای "زیارت" افزایش شوق زیارت امام رضا(ع) است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید عسکری یکشنبه شب در پایان تور خبری سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: گسترش فرهنگ زیارت و میزبانی از زائرین حرم مطهر رضوی از اهداف اساسی راه اندازی و افتتاح پارک و فرهنگسرای زیارت است.

وی به بخش خهای مختلف فرهنگسرا و پارک موضوعی زیارت اشاره کرد و افزود: برپایی نمایشگاه مفهومی زیارت ویژه افراد 15 تا 60 سال که هدف از برپایی این نمایشگاه افزایش شوق زیارت امام رضا(ع) و استفاده غنی و صحیحی از فرصت زیارت امام رضا(ع) برای زائرین و مجاوران است.

عسکری ادامه داد: بر پایی نمایشگاه " تجلی آفتاب" ویژه دانش آموزان و قشر نوجوان به منظور آشنایی این قشر با شیوه زندگی اجتماعی امام رضا(ع)، برگزاری مسابقه دیجیتال، برپایی نمایشگاه " الگو برداری از شیوه زیارت شخصیت های بزرگ و معاصر دینی از زیارت حضرت ثامن الحجج(ع)" از جمله بخش های مختلف فرهنگسرا و پارک موضوعی زیارت است.

وی بیان داشت: نمایش فیلم و کلیپ تصویری بر روی سطح آب، برپایی نمایشگاه مبتنی بر 88 داستان از سیره نبوی تا سیره رضوی از جمله برنامه هایی است که در فاز دوم پارک موضوعی زیارت در دستور کار قرار دارد.