تلاش کردیم مخاطبان خود را در "حوالی هفت" سهیم بدانند

امیر قمیشی طراح، مجری و تهیه‌کننده برنامه "حوالی هفت" در این باره به خبرنگار مهر گفت: برنامه "حوالی هفت" تلاش کرده ضمن حفظ جذابیت‌ها، یک برنامه آموزشی باشد. البته این آموزش همراه با جذابیت‌های رسانه‌ای است. این برنامه سعی کرده ارتباط دو سویه با مخاطبان داشته باشد و این طور نباشد که این ارتباط محدود به تماس تلفنی یا پیام‌های کوتاه باشد.

وی درباره طراحی و راه‌اندازی باشگاه‌های مختلف از دل این برنامه توضیح داد: در راستای ارتباط دو سویه با مخاطب، طراحی و راه‌اندازی باشگاه‌های مخاطب محور که هر کدام از دل یک کارگاه آموزشی بیرون آمدند، از دیگر دستاوردهای برنامه بود. مثل باشگاه نویسندگان هفت، باشگاه گزارشگران هفت یا باشگاه طنزنویسان هفت. در مجموع تلاش کردیم تا مخاطب در روند برنامه‌سازی خودش را سهیم بداند.

این تهیه‌کننده با اشاره به گزارش‌های برنامه افزود: بخش عمده گزارش‌هایی که در برنامه "حوالی هفت" پخش می‌شود از سوی مخاطبانی که به عضویت باشگاه گزارشگران در آمدند، تولید شده و پخش می‌شود، آن هم با وسائل ساده‌ای همچون دوربین‌های تلفن همراه یا ویدئوهای خانگی. بخش اعظمی از سروده‌هایی که در برنامه به عنوان شعر استفاده می‌شود، سروده کسانی است که به عضویت انجمن شعر هفت در آمدند.

این مجری توضیح داد: شاید این ارتباط دو سویه و پرهیز از بیان آموزش در قالب‌های معمول سبب شده تا مخاطب با برنامه و کارگاه‌های آموزشی ارتباط خوبی برقرار کند.

قمیشی درباره تغییر نام این برنامه گفت: نام برنامه به نوعی باعث شده بود در تنظیم جدول پخش برنامه‌های شبکه خلا ایجاد شود و باید راس ساعت هفت و هفت دقیقه آغاز می‌شد. اگر قرار بود دیرتر آغاز کنیم به نوعی خلف وعده به مخاطب بود؛ به همین دلیل تصمیم گرفتیم نام برنامه به نامی عام تر تغییر پیدا کند که قید زمان در آن معنای جدی نداشته باشد.

وی ادامه داد: شبکه هفت، شبکه آموزش است. پس در مرحله اول آموزش اولین هدف این برنامه تلویزیونی است. برای رسیدن به یک بستر مناسب جهت آموزش فراگیر و تاثیرگذار نیاز به اسبابی است که در محیط‌های مختلف تغییر می‌کند.

قمیشی درباره اینکه چرا در سال‌های قبل شبکه آموزش مهجور بوده، توضیح داد: باید به مدیریت وقت و سابق شبکه دکتر پورحسین و دکتر قاسمی خسته نباشید گفت که سعی کردند به آموزش از زاویه جدید بپردازند. در این میان برنامه‌سازان هم دست به دست هم دادند تا آنچه را که برای مخاطب خوشایند است با زبانی جذاب، اما محتوای آموزش محور ارائه کنند.

برنامه "حوالی هفت" هم تلاش کرده در راه اجرای ماموریت های شبکه قدم بر دارد.

وی در پاسخ به این سئوال که فکر می‌کردید این برنامه روزی به جایگاهی برسید که تا این حد مخاطب داشته باشد؟ گفت: هر برنامه‌ساز وقتی که یک برنامه را شروع می‌کند، چشم اندازش ساخت برنامه‌ای موفق و پرمخاطب است. گاهی به این چشم‌انداز نزدیک می‌شود و گاهی هم نمی‌رسد. خدا را شاکریم که ما به این چشم انداز رسیده‌ایم.