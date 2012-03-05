امروز آخرین مهلت ثبت نام متقاضیان جذب هیأت علمی

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت علوم طی 2 فراخوان در سال جاری اقدام به جذب بیش از 7 هزار عضو هیأت علمی در دانشگاههای دولتی کشور می کند. نخستین فراخوان در شهریورماه آغاز شد و عده ای از داوطلبان که حائز شرایط نبودند برای فراخوان دوم که از آذرماه آغاز شد اعلام آمادگی کردند.

فراخوان دوم جذب هیأت علمی با اعلام وزارت علوم از نیمه آذر ماه آغاز شد که در این مدت پس از بارگذاری نیازها از سوی دانشگاهها نوبت به ثبت نام و تعیین اولویت دانشگاهها رسید.

امروز دوشنبه 15 اسفندماه نیز آخرین مهلت برای ثبت نام داوطلبان در جذب هیأت علمی دانشگاههاست و این مهلت به احتمال زیاد تا چند روز آینده تمدید می شود.

محمدرضا مردانی - رئیس مرکز جذب وزارت علوم پیش از این با یادآوری جذب 7 هزار عضو هیات علمی تا پایان سال جاری، تاکید کرد که جذب این تعداد تنها برای دانشگاههای دولتی در نظر گرفته شده است.

با توجه به اینکه در دومین فراخوان جذب، دانشگاههای غیردولتی و موسسات وابسته به دستگاههای اجرایی هم شرکت کرده اند، سهمیه جذب آنان در این 7 هزار نفر گنجانده نشده و 2 هزار هیات علمی برای این گروه از دانشگاهها و موسسات در فراخوان دوم، جذب خواهد شد.