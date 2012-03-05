به گزارش خبرگزاری مهر، همایش در همایش "قدس پایتخت فلسطین، اعراب و مسلمانان" که در تاریخ 14 اسفندماه 1390 به پایان رسید بسیاری از شخصیت ها، روسای احزاب و گروههای فلسطینی و لبنانی و سفرای سوریه و جمهوری اسلامی ایران در بیروت شرکت کرده بودند.

در این همایش که با سخنرانی سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان افتتاح گردید، "مطران عطاء الله حنا" رهبر مسیحیان در شهر قدس از طریق ویدئو کنفرانس، "ابوعماد رفاعی" نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین، "علی برکه" نماینده جنبش مقاومت اسلامی حماس، "شیخ احمد قبلان" روحانی لبنانی به نمایندگی از شیخ عبدالامیر قبلان (نائب رئیس مجلس اعلای شیعی) و "شیخ حسن المصری" نماینده جنبش امل نیز به سخنرانی پرداختند.

بیانیه پایانی همایش بیروت در هفت بند بر موارد ذیل تاکید نمود:

1- تاکید بر قدس بعنوان یک مکان مقدس و دینی و پایتخت تاریخی فلسطین و ناکامی تلاش ها برای تغییر هویت اسلامی و عربی قدس.

2- تاکید بر گزینه مقاومت و جهاد در فلسطین بعنوان تنها راه کار اعاده حقوق و آزادی فلسطین از نهر تا بحر.

3- درخواست از همه کشورها و ملت ها برای محکومیت جنایت ها و طرحهای رژیم صهیونیستی علیه قدس و مسجدالاقصی و همچنین مقدسات مسیحیان.

4- ضرورت حمایت از اهالی قدس و مسجدالاقصی برای خنثی سازی طرحها و توطئه های یهودی سازی.

5- ضرورت حمایت همه جانبه از ملت فلسطین در مقابل تجاوزات رژیم صهیونیستی.

6- ضرورت حفظ وحدت برای مبارزه و مقابله با طرحهای استعماری و آمریکائی - صهیونیستی در منطقه از جمله تلاش برای تجزیه و جداسازی ملت ها و کشورها.

7- تاکید بر فلسطین پایتخت ابدی امت عربی اسلامی و همه آزادگان جهان.