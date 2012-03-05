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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۸:۳۹

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزار مهر-گروه بین تاملل : عناوین مهترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از رسانه های بین المللی به شرح زیر است.

آفریقا

-در نتیجه انفجار بمب و ناآرامی های سنگال در مجموع 206 نفر کشته شدند.

آمریکا

-شمار تلفات توفان دیروز کارولینای شمالی از مرز 60 نفر گذشت.

-هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا دیروز برای اولین بار پس از عمل جراحی جدید خود در تلویزیون ظاهر شد.

ایران

 -آمریکا مدعی نجات جان یک ملوان ایرانی در آبهای خلیج فارس شد.

-فاکس نیوز در خبری مدعی شد : برنامه هسته ای ایران نه تنها تهدیدی برای اسرائیل بلکه سبب نگرانی همه است.

خاورمیانه

-عربستان سعودی در ادامه دخالت های خود در امور سوریه، اعلام کرد که سوری ها حق دارند در برابر حکوکت از خود دفاع کنند.

روسیه

-نتایج انتخابات ریاست جمهوری روسیه حکایت از پبروزی قاطع ولادیمیر پوتین دارد

کد مطلب 1551776

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