عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

آفریقا
-در نتیجه انفجار بمب و ناآرامی های سنگال در مجموع 206 نفر کشته شدند.
آمریکا
-شمار تلفات توفان دیروز کارولینای شمالی از مرز 60 نفر گذشت.
-هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا دیروز برای اولین بار پس از عمل جراحی جدید خود در تلویزیون ظاهر شد.
ایران
-آمریکا مدعی نجات جان یک ملوان ایرانی در آبهای خلیج فارس شد.
-فاکس نیوز در خبری مدعی شد : برنامه هسته ای ایران نه تنها تهدیدی برای اسرائیل بلکه سبب نگرانی همه است.
خاورمیانه
-عربستان سعودی در ادامه دخالت های خود در امور سوریه، اعلام کرد که سوری ها حق دارند در برابر حکوکت از خود دفاع کنند.
روسیه
-نتایج انتخابات ریاست جمهوری روسیه حکایت از پبروزی قاطع ولادیمیر پوتین دارد
نظر شما