به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست محمدحسن سمسار درباره «نسخه‌شناسی از منظر هنری»، عبدالله انوار درباره «نسخه‌شناسی از دیدگاه ایرج افشار» و علی صفری آق‌قلعه پژوهشگر متون و مولف کتاب نسخه شناخت درباره «نسخه‌شناسی و نسخه شناخت» سخنرانی خواهند کرد.

در این مراسم همچنین از کتاب «نسخه شناخت»، سردیس زندهیاد استاد ایرج افشار و دوماهنامه «گزارش میراث ویژه استاد افشار ـ 2» رونمایی خواهد شد.

پخش فیلم «یگانه روزگار» به تهیه کنندگی سیدسعید میرمحمدصادق که به گرامیداشت یاد استاد ایرج افشار اختصاص دارد، از دیگر برنامه های این نشست خواهد بود.

نشست «ایرج افشار از نسخه شناسی تا کتاب نسخه شناخت» روز دوشنبه 22 اسفند از ساعت 15 الی 17 در مؤسسه کتابخانه و موزه ملک واقع در خیابان امام خمینی (ره)، خیابان ملل متحد (باغ ملی) برگزار می‌شود.