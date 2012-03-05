تشکیل ستاد بحران در کردستان/ ارتفاع سه متری برف در دیواندره

به گزارش خبرنگار مهر، بارش برف و کولاک شدید از روز پنج شنبه سراسر استان کردستان را فراگرفت و در مقاطعی باعث مسدود شدن تمام جاده های اصلی و فرعی استان شد و در نتیجه مردم طی این چهار روز با مشکلات زیادی برای تردد در جاده های کردستان مواجه شدند و عده ای نیز در جاده های استان به ویژه در سقز و دیواندره گرفتار شدند.

هرچند که علیرغم برف و کولاک شدید در روز جمعه مردم کردستان حضوری حماسی در انتخابات مجلس شورای اسلامی و میان دوره ای خبرگان رهبری داشتند ولی با این حال با توجه به کولاک شدید و شرایط بحرانی تاکنون نیز شماری از صندوق های رای در شهرستان دیواندره شمارش نشده است و به همین دلیل نیز نتیجه نهایی انتخابات در حوزه انتخابیه سنندج، دیواندره و کامیاران اعلام نشده است.

به دلیل بارش برف و کولاک شدید از جمعه شب بیش از دو هزار نفر از مردم در حد فاصل سقز به سمت دیواندره در میان برف و کولاک شدید گرفتار شده بودند که با مشارکت مردم نوع دوست شهر زرینه و کلیه دستگاه ها و سازمان های دولتی تمام این افراد نجات پیدا کردند.

شب دوشنبه و با دستور استاندار کردستان تمام جلسات معمول لغو شد و ستاد بحران استان تشکیل جلسه داد تا در خصوص نحوه امدادرسانی و پیش بینی های لازم برای مقابله با بروز مشکلات و حوادث احتمالی با توجه به کولاک شدید در استان تصمیم گیری شود.

در این جلسه استاندار کردستان، معاون هماهنگی امورعمرانی استاندار، مدیران کل راه و ترابری، مدیر عامل جمعیت هلال احمر و ستاد بحران استان، فرماندهی لشکر 28 پیاده کردستان و شماری دیگر از مدیران استان حضور داشتند و شرایط منطقه و وضعیت افراد گرفتار در کولاک و برف به ویژه در منطقه دیواندره و سقز مورد بررسی قرار گرفت.

علیرضا شهبازی با تشریح آخرین وضعیت استان کردستان در ابتدای این جلسه اظهار داشت: نجات جان مردم گرفتار در این منطقه اولویت اصلی مسئولان بود و با توجه به اقدامات صورت گرفته بخش زیادی از این مشکل رفع شده است و تلاش داریم با بسیج تمام امکانات استان و اعزام نیرو در کوتاهترین زمان ممکن، حادثه دیدگان را نجات دهیم.

وی با اعلام اینکه از طریق عوامل راهداری، پلیس راه استان و نیروهای هلال احمر اعزامی به منطقه و در برخی موارد تماس های افراد با استانداری به صورت مستقیم از وضعیت افراد گرفتار مطلع می شویم از اعزام چندین دستگاه بولدوزر و لودر به منطقه برای کمک و امدادرسانی به مردم خبر داد.

استاندار کردستان بیان کرد: با همکاری بسیار خوب نیروهای نظامی استان چندین دستگاه نفربر و بالگرد به مناطق صعب العبور شهرستان های دیواندره، بیجار، سقز و حتی گردنه صلوات آباد سنندج برای انتقال مصدومان اعزام شده اند و اقدامات خوبی در این بخش اجرایی شده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه ارتفاع برف در برخی مناطق دیواندره به بیش از سه متر می رسد از بسته شدن بسیاری از راه های ارتباطی روستایی و قطعی ارتباط تلفنی این مناطق خبر داد و گفت: به منظور حفظ جان مردم دستور مسدود کردن برخی محورهای مواصلاتی اصلی استان در ساعات خاص صادر شده است.

وی در پایان ضمن تقدیر از تلاش های مردمی و به خصوص فداکاری اهالی روستاهای اطراف این مناطق برای نجات جان افراد گرفتار در کولاک، به افرادی که قصد مسافرت به مناطق کوهستانی و برف گیر سطح استان را دارند توصیه کرد با توجه به ادامه بارندگی ها حتی الامکان از مسافرت های غیرضروری پرهیز کرده یا از وضعیت راه های استان اطلاع یافته و به توصیه های پلیس راه و نیروهای راهداری استان توجه کنند.

از سوی دیگر با توجه به بارش های شدید در روز گذشته اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان تمام مدارس کردستان در کلیه مقاطع را در نوبت صبح تعطیل اعلام کرد.

بر اساس اعلام روابط عمومی آموزش و پرورش کردستان شرایط استان در دست بررسی است و تصمیم گیری برای وضعیت مدارس در نوبت بعد از ظهر بستگی به شرایط جوی و معابر سطح شهرستانهای استان دارد.