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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۰۳

پنجاه و چهارمین شماره فصلنامه "کتاب نقد" منتشر شد

پنجاه و چهارمین شماره فصلنامه "کتاب نقد" منتشر شد

پنجاه و چهارمین شماره فصلنامه انتقادی - فکری کتاب نقد ویژه آسیب شناسی نوگرایی در فقه اسلامی به همت سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این شماره مقالات مختلفی منتشر شده است: نوگرایی؛ آری یا خیر؟ از علی اصغر فیضی پور، زمان و مکان و آسیب شناسی آن در استنباط احکام از ابوالقاسم رحیمی بالویی، آسیب شناسی روش شناختی اجتهاد پویا از محمدرضا بهاری از جمله این مقالات است.

همچنین تاریخ مندی شریعت؛ بدعت یا نوآوری از محمد عرب صالحی،  چیستی فلسفه فقه با تأکید بر تعریف فقه از عبدالحسین خسروپناه، نوگرایی در فقه شیعه از سیدسجاد ایزدهی، متن نشست علمی «نقد نظریه هم پوشانی حداکثری مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر با اسلام» و ضمیمه اعلامیه جهانی حقوق بشر از منظر اسلام از هاشم هاشم زاده هریسی از دیگر مقالات منتشره این شماره است. 
 

کد مطلب 1551779

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