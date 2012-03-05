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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۲۷

معرفی برترین طرح کارآفرینی در خوابگاههای دانشگاه تهران

معرفی برترین طرح کارآفرینی در خوابگاههای دانشگاه تهران

مسابقه برترین طرح کارآفرینی در سطح خوابگاههای دانشگاه تهران با جوایز نفیس چند میلیونی برای طرحهای برتر برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دانشجویان ساکن در سطح خوابگاههای دانشگاه تهران که برای ارتقای سطح خدمات به دانشجویان دیگر در خوابگاه این دانشگاه، صاحب طرح ایده هستند می توانند طرحهای خود را به خوابگاههای شهید چمران یا فاطمیه همچنین دفتر روابط عمومی دانشگاه تهران ارائه کنند.

دانشگاه تهران اعلام کرد که به نفرات اول تا سوم جوایز نفیس چند میلیونی در اسفند ماه سال جاری پرداخت خواهد شد.

عناوین طرحها به این شرح است: چگونگی استفاده از پتانسیل دانشجویان در خوابگاهها، فرصتهای موجود خوابگاهها از ایده تا عمل و تحقق خوابگاه مطلوب با ارائه راهکارهای عملی.
 
 

کد مطلب 1551780

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