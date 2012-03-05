یونایتد از سد تاتنهام گذشت/ نیوکاسل مقابل ساندرلند متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شاگردان سرالکس فرگوسن در حضور بیش از 36 هزار تماشاگر ورزشگاه خانگی تاتنهام موفق شدند با نتیجه 3 بر یک میزبان خود را شکست دهند.

در این دیدار ابتدا وین رونی در دقیقه 45 دروازه تاتنهام را باز کرد و در ادامه اشلی یانگ دو بار در دقایق 60 و 69 دو گل دیگر برای یونایتد به ثمر رساند. جرمن دفو در دقیقه 87 یکی از گلها را برای تاتنهام جبران کرد اما دیگر فرصتی باقی نمانده بود و بازی با نتیجه 3 بر یک به سود یونایتد به پایان رسید. به این ترتیب اختلاف یونایتد با سیتی صدرنشین همان دو امتیاز باقی ماند.

در دیگر دیدارها نیوکاسل مقابل ساندرلند به تساوی 1-1 دست یافت که دمبا با در این بازی یک ضربه پنالتی را برای نیوکاسل از دست داد. فولهام نیز با هت تریک پاول پوگربنیاک در نهایت 5 بر صفر ولوز را از پیش رو برداشت. نتایج کامل دیدارهای شب گذشته به شرح زیر است:

* نیوکاسل یک – ساندرلند یک

گل‌ها: شولا آمیوبی (90) برای نیوکاسل و نیکلاس بندتنر (24، پنالتی)

* فولهام 5 – ولوز صفر

گل‌ها: پاول پوگربنیاک (37، 44، 61)، کلینت دمپسی (56، 83)

* تاتنهام یک – منچستریونایتد 3

گل‌ها: جرمن دفو (87) برای تاتنهام و وین رونی (45)، اشلی یانگ (60،69) برای یونایتد

جدول رده بندی:

1- منچسترسیتی 66 امتیاز

2- منچستریونایتد 64 امتیاز

3- تاتنهام 53 امتیاز

4- آرسنال 49 امتیاز

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18- ولوز 22 امتیاز

19- بولتون 20 امتیاز (تفاضل گل 27-)

20 ویگان 20 امتیاز (تفاضل گل 29-)