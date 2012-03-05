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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۸:۴۹

هفته بیست و هفتم لیگ برتر؛

یونایتد از سد تاتنهام گذشت/ نیوکاسل مقابل ساندرلند متوقف شد

یونایتد از سد تاتنهام گذشت/ نیوکاسل مقابل ساندرلند متوقف شد

در یکی از مهمترین دیدارهای این هفته رقابتهای لیگ برتر انگلیس تیم فوتبال منچتسریونایتد موفق شد در وایت هارت لین از سد تاتنهام بگذرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شاگردان سرالکس فرگوسن در حضور بیش از 36 هزار تماشاگر ورزشگاه خانگی تاتنهام موفق شدند با نتیجه 3 بر یک میزبان خود را شکست دهند.

در این دیدار ابتدا وین رونی در دقیقه 45 دروازه تاتنهام را باز کرد و در ادامه اشلی یانگ دو بار در دقایق 60 و 69 دو گل دیگر برای یونایتد به ثمر رساند. جرمن دفو در دقیقه 87 یکی از گلها را برای تاتنهام جبران کرد اما دیگر فرصتی باقی نمانده بود و بازی با نتیجه 3 بر یک به سود یونایتد به پایان رسید. به این ترتیب اختلاف یونایتد با سیتی صدرنشین همان دو امتیاز باقی ماند.

در دیگر دیدارها نیوکاسل مقابل ساندرلند به تساوی 1-1 دست یافت که دمبا با در این بازی یک ضربه پنالتی را برای نیوکاسل از دست داد. فولهام نیز با هت تریک پاول پوگربنیاک در نهایت 5 بر صفر ولوز را از پیش رو برداشت. نتایج کامل دیدارهای شب گذشته به شرح زیر است:

* نیوکاسل یک – ساندرلند یک
گل‌ها: شولا آمیوبی (90) برای نیوکاسل و نیکلاس بندتنر (24، پنالتی)

* فولهام 5 – ولوز صفر
گل‌ها: پاول پوگربنیاک (37، 44، 61)، کلینت دمپسی (56، 83)

* تاتنهام یک – منچستریونایتد 3
گل‌ها: جرمن دفو (87) برای تاتنهام و وین رونی (45)، اشلی یانگ (60،69) برای یونایتد

جدول رده بندی:
1- منچسترسیتی 66 امتیاز
2- منچستریونایتد 64 امتیاز
3- تاتنهام 53 امتیاز
4- آرسنال 49 امتیاز
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18- ولوز 22 امتیاز
19- بولتون 20 امتیاز (تفاضل گل 27-)
20 ویگان 20 امتیاز (تفاضل گل 29-)

کد مطلب 1551781

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