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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۳۷

اسماعیلی:

حماسه حضور در انتخابات مجلس نهم جواب کوبنده به استکبار بود

حماسه حضور در انتخابات مجلس نهم جواب کوبنده به استکبار بود

زنجان - خبرگزاری مهر: منتخب نخست مردم شهرستان‌های زنجان و طارم در مجلس نهم با تقدیر از همه دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات، اصحاب رسانه و مطبوعات و آحاد مختلف جامعه گفت: حماسه حضور در انتخابات 12 اسفند جواب کوبنده به توطئه های استکبار بود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسماعیلی شامگاه یکشنبه در آیین شکرانه حماسه آفرینی مردم در انتخابات 12 اسفند سال جاری از همه نیروهای فکری، ولایت‌مدار، نخبگان و دلسوزان استان خواست در راستای توسعه و آبادانی استان با آنها همراهی و هم‌فکری کنند.
 
اسماعیلی تعامل سازنده همه نیروهای فعال و نخبه استان برای توسعه زنجان را مهم‌ترین عامل در راستای پیشرفت و توسعه آن دانست و افزود: در کنار سایر منتخبان استان در مجلس نهم برای ارتقاء و توسعه استان تلاش خواهیم کرد.
 
وی در ادامه با اشاره به حماسه حضور مردم در صحنه انتخابات مجلس نهم، افزود: دشمن با همه سرمایه‌گذاری‌ها و تلاش‌هایی که صورت داد، نتوانست و در زمینه مشارکت و حضور مردم در صحنه انتخابات 12 اسفند تأثیر بگذارد.
 
اسماعیلی با یادآوری 33 سال ایستادگی ملت ایران در صحنه‌های مختلف، ادامه داد: ملت ایران در طی 33 سال در کنار نظام و ولایت‌فقیه مانع از تحقق اهداف شوم و استکباری دنیای غرب شدند.
 
وی یادآور شد: نمایندگان منتخب مردم موظفند از این پس با تمام توان خود برای حفاظت از دستاوردهای انقلاب بکوشند و جز خدمت به مردم گامی برنداشته و کلامی بیان ننمایند.

اسماعیلی، هدف مشترک همه نمایندگان مردم را خدمت به خلق خدا بر اساس ارزش های الهی برشمرد و ابراز کرد: هیچ نماینده ای نباید برای دنیای خود تلاش کند.

منتخب اول مردم زنجان و طارم در انتخابات مجلس نهم با تأکید بر اینکه مردم ایران مردمی ولایت‌مدار، متدین و وفادار هستند، افزود: خداوند را سپاسگذاریم که ما را خدمتگزار و منتخب مردمی قرار داد که همواره پیرو رهبری و ولایت‌فقیه هستند و در قبال دفاع از امام و رهبری، همه هزینه‌ها را به شخصه پرداخت کرده و به آن افتخار می‌کنند.
 
اسماعیلی با یادآوری حضور گسترده مردم در صحنه انتخابات مجلس نهم، افزود: حضور گسترده و دشمن‌شکن مردم در انتخابات نهم، موجب یأس و ناامیدی دشمنان شد.
 
وی، بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها و توانمندی‌های استان را مورد تأکید قرار داد و گفت: جامعه جوان نیازمند اشتغال است و تلاش خواهیم کرد خلاء‌های موجود در این زمینه را به صورت واقعی و کارشناسی رفع کرده و مشکل اشتغال جوانان را به شکل مطلوب رفع کنیم.
 
همچنین در این مراسم، منتخب دوم مردم شهرستان‌های زنجان و طارم با تقدیر و قدردانی از همه دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات مجلس نهم، گفت: مردم استان زنجان با حضور گسترده خود در انتخابات مجلس نهم، حماسه‌ای تاریخی و ماندگار خلق کردند.
 
محسن علیمردانی افزود: با تعامل با همه نمایندگان استان زنجان در مجلس نهم در راستای توسعه همه جانبه استان در بخش‌های مختلف تلاش خواهیم کرد.
 
وی ادامه داد: حماسه آفرینی مردم در 33 سال تاریخ نظام جمهوری اسلامی را به یاد می سپاریم و قدردان آن خواهیم بود.
کد مطلب 1551782

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