به گزارش خبرگزاری مهر، خانواده مرحوم قنبری برای چهارمین بار متوالی یک دستگاه سیستم تنفسی نوزادان نارس و همچنین یک دستگاه انکوباتور به بیمارستان امام حسین (ع) زنجان به نیت احسان خرید و اهداء کردند.

ارزش ریالی دستگاه انکوباتور بالغ بر 35 میلیون ریال و دستگاه تنفسی نوزادان نیز به ارزش 50 میلیون ریال بوده که از سوی خانواده خیر زنجانی به این مرکز درمانی اهداء شده است.

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان زنجان با اشاره به آیه 32 سوره شریفه "مائده"، افزود: هر کس نفسی را حیات بخشد همانند نجات جان همه انسان‌ها است.

علی محمدی تصریح کرد: اقدام ازرشمند و صالحات باقیات این خانواده خیر، کمک شایانی در بهبود بیماران نوزاد این مرکز درمانی و یقیناً موجب آرامش روح آن عاشق اهل‌بیت (ع) خواهد بود.

در 2 سال گذشته، دو دستگاه ست کامل نوزادان، یک دستگاه یونیت دندان‌پزشکی و یک دستگاه آب‌‌سردکن از سوی این خانواده خیر به مراکز درمانی و بیمارستان امام حسین (ع) زنجان اهداء شده است.

نمایشگاه عرضه مستقیم کالا به مناسبت آغاز سال نو در زنجان برپا شد

نمایشگاه عرضه مستقیم کالا به مناسبت آغاز سال نو از شامگاه یکشنبه در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی کاسپن زنجان برپا شده است.

در این نمایشگاه کالاهای مورد نیاز مردم در 180 غرفه، عرضه می‌شود و بازدیدکنندگان می‌توانند همه روزه از ساعت سه با مراجعه به محل برگزاری نمایشگاه کالاهای مورد نیاز خود را خریداری کنند.

نمایشگاه بهاره زنجان که از 14 اسفندماه به مدت 7 روز دائر است و کالاهایی همچون گوشت، برنج، روغن، قند و شکر، پودر شوینده و سایر لوازم مورد نیاز خانواده‌ها با تخفیف 20 در این محل عرضه می‌شود.

بنا به گفته مسئولان امسال واحدهای دارای مجوز کار در این نمایشگاه موفق به برپایی غرفه کرده‌اند و این افراد موظف به عرضه کالای با کیفیت و بهداشتی به مردم هستند و بازرسان نیز نظارت دقیقی بر نمایشگاه دارند که در صورت مشاهده هرگونه تخلف از جمله گران‌فروشی با متخلفان برخورد خواهد شد.