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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۴۵

بیانیه منتخبین زنجان وطارم/

برای توسعه و رشد همه جانبه استان زنجان تلاش خواهیم کرد

برای توسعه و رشد همه جانبه استان زنجان تلاش خواهیم کرد

زنجان - خبرگزاری مهر: منتخبین حوزه انتخابیه زنجان و طارم در مجلس در بیانیه مشترکی با تقدیر از حضور حداکثری مردم زنجان و طارم در صحنه انتخابات 12 اسفندماه تاکید کردند: تا دیروز صحنه، صحنه رقابت بود و امروز برای توسعه و رشد همه جانبه استان، نیاز به اتحاد و یکدلی است که بتوان با کمک یکدیگر زمینه تعالی و پیشرفت را فراهم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این بیانیه که در صحن مقدس امامزاده سید ابراهیم شهر زنجان قرائت شد آمده است:  اگرامروز تجربه شیرین مردم سالاری دینی و حق انتخاب و تعیین سرنوشت ذائقه ملت را شیرین نموده، ثمره آن مجاهدت ها و خون هایی است که به حول و قوه الهی به بار نشسته و ریشه و بنیان انقلاب را پس از طی مسیر سخت و پر تلاطم مستحکم تر نموده است .

اسماعیلی و علیمردان در بیانیه خود یادآور شده اند: خلق حماسه پر شور مردم شریف و انقلابی ایران اسلامی به ویژه هم استانی های عزیز در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در میان جنگ روانی و هجمه سنگین دشمن برای عدم حضور، نشانگر عمق عشق و دلبستگی آنان به آرمان ها و اهداف مقدس نظام اسلامی و پیوند عمیق و ناگسستنی با ولایت بود.
 
این بیانیه می افزاید: زمان شناسی، بصیرت، آگاهی و رشد بالای سیاسی در چهره مصمم تمام حاضران در صحنه به ویژه جوانان هویدا بود و به حق پیروزوسربلند واقعی در این صحنه و آزمون ، ملت رشید ایران است که این موفقیت را به محضر حضرت ولی عصر(عج)، مقام معظم رهبری (مدظله) و ملت غیور ایران تبریک عرض می نماییم.

منتخبین مردم حوزه انتخابیه زنجان و طارم در بیانیه خود ادامه دادند: اینجانبان ضمن تقدیر و سپاس از همه عزیزان حوزه انتخابیه خود که خالق این حماسه بودند ، به درگاه خالقبی همتا سجده شکر به جای آورده و بر خود لازم می دانیم از همه مردم شریف شهرستان های زنجان و طارم و بخش های مرکزی، زنجانرود، قره پشتلو و نیز اقشار و گروهها اعم از علما ء و روحانیون و طلاب ، خانواده های معظم شاهد، ایثارگر، جانبازان، آزادگان، اساتید و دانشگاهیان، دانشجویان، فرهنگیان، جامعه قرآنی، هیئت های مذهبی، شعرا و مادحین اهل بیت، اصناف و بازاریان، کارگران، صنعتگران، پیشه وران، کشاورزان، هنرمندان، جامعه ورزش، پزشکان، مهندسین، بانوان و تشکل ها و جریان های سیاسی که با رأی اعتمادخود ما را به عنوان نماینده مردم زنجان و طارم انتخاب نمودند تقدیر و تشکر نموده و سپاس و امنتان قلبی خویش را ابراز می داریم.

این بیانیه می افزاید: همچنین از همه متولیان و برگزار کنندگان انتخابات، اصحاب رسانه و مطبوعات، نیروهای نظامی و انتظامی و به ویژه سایر کاندیداهای محترم و هوادارانشان که در جهت حضور حداکثری مردم تمام تلاش و همت خویش را به کار بسته اند سپاسگزاری می نماییم.
 
نمایندگان مردم زنجان و طارم در بیانیه مشترکشان تاکید نموده اند: تا دیروز صحنه، صحنه ی رقابت بود و امروز برای توسعه و رشد همه جانبه استان ، نیاز به اتحاد و یکدلی است که بتوان با کمک  یکدیگر زمینه تعالی وپیشرفت را فراهم نمود.
 
اسماعیلی و علیمردانی افزودند: اکنون که این وظیفه خطیر توسط شما مردم شریف بر عهده ی فرزندان کوچکتان به امانت سپرده شده است، در ابتدا به دعای خیرتان وسپس به عزم و همتتان نیاز داشته و در پیشگاه الهی و در برابر امام و شهیدان و شما مردم ، عهدو پیمان می بندیم که به عنوان خدمتگذار شما ، درکنار سایر نمایندگان منتخب استان جهت پاسداشت وحفظ ارزشها واصول اصیل انقلاب اسلامی که همانا خط امام و رهبری و قانون اساسی است ، تلاش نموده وتمام توان وعزم خویش را در راستای پیشرفت وتوسعه همه جانبه استان به ویژه حوزه انتخابی زنجان وطارم صرف نماییم.
کد مطلب 1551784

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