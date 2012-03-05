بارش برف کرمانشاه را تعطیل کرد

به گزارش خبرنگار مهر، با آغاز بارش برف از اوایل شب گذشته و برودت هوا، هم اکنون سطح خیابانها و معابر شهر کرمانشاه پوشیده از برف است.

بعد از پایان بارش برف، با آغاز سرمای هوا، سطح تمام معابر و کوچه های شهر کرمانشاه یخ بسته و عبور و مرور را مختل کرده است.

آموزش و پرورش استان کرمانشاه طی اطلاعیه تمام مدارس شهر کرمانشاه و 10 شهرستان دیگر را تعطیل اعلام کرد.

مراکز دانشگاهی در این شهرستانها نیز تعطیل اعلام شده است.

در شهرستان پاوه، به علت شدت بارش برف، علاوه بر مدارس و دانشگاهها، ادارات نیز تعطیل شده است.

براساس این گزارش، ادارات شهر کرمانشاه نیز امروز، با دو ساعت تاخیر شروع به کار می کنند.

