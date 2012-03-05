  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۸:۴۲

در آخرین روزهای زمستان/

بارش برف کرمانشاه را تعطیل کرد

بارش برف کرمانشاه را تعطیل کرد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: بارش شدید برف تمام مدارس استان کرمانشاه را به تعطیلی کشاند.

به گزارش خبرنگار مهر، با آغاز بارش برف از اوایل شب گذشته و برودت هوا، هم اکنون سطح خیابانها و معابر شهر کرمانشاه پوشیده از برف است.

بعد از پایان بارش برف، با آغاز سرمای هوا، سطح تمام معابر و کوچه های شهر کرمانشاه یخ بسته و عبور و مرور را مختل کرده است.

آموزش و پرورش استان کرمانشاه طی اطلاعیه تمام مدارس شهر کرمانشاه و 10 شهرستان دیگر را تعطیل اعلام کرد.

مراکز دانشگاهی در این شهرستانها نیز تعطیل اعلام شده است.

در شهرستان پاوه، به علت شدت بارش برف، علاوه بر مدارس و دانشگاهها، ادارات نیز تعطیل شده است.

براساس این گزارش، ادارات شهر کرمانشاه نیز امروز، با دو ساعت تاخیر شروع به کار می کنند.
 

کد مطلب 1551786

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها