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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۲۰

تبیین فلسفه دین در کلام بزرگان در رادیو گفتگو

تبیین فلسفه دین در کلام بزرگان در رادیو گفتگو

برنامه امشب رادیو گفتگو "علم و دین" به تعریف فلسفه دین و ابعاد و شاخه های مختلف مطالعات دینی در جهان معاصر و تبیین فلسفه دین در کلام بزرگان می پردازد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "علم و دین" با نگاهی برون دینی به فلسفه دین به بررسی تطبیقی سرفصل های فلسفه دین در کلام جدید و کلام درون دینی اسلام می پردازد.
این برنامه با تهیه کنندگی حسین روزبهانی و هماهنگی سیدجواد سیدی از ساعت 23 روی موج اف.ام ردیف 103.5 مگاهرتز شنیده می شود.

دکتر مسعود فکری عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در این برنامه حضور داشته و با سید عباس شکرفروش سردبیرو مجری درخصوص موضوع برنامه به گفتگو خواهند پرداخت.
کد مطلب 1551787

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