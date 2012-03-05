تبیین فلسفه دین در کلام بزرگان در رادیو گفتگو

به گزارش خبرگزاری مهر، "علم و دین" با نگاهی برون دینی به فلسفه دین به بررسی تطبیقی سرفصل های فلسفه دین در کلام جدید و کلام درون دینی اسلام می پردازد.

این برنامه با تهیه کنندگی حسین روزبهانی و هماهنگی سیدجواد سیدی از ساعت 23 روی موج اف.ام ردیف 103.5 مگاهرتز شنیده می شود.



دکتر مسعود فکری عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در این برنامه حضور داشته و با سید عباس شکرفروش سردبیرو مجری درخصوص موضوع برنامه به گفتگو خواهند پرداخت.