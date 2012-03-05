عملکرد رسانه های لرستان قابل تقدیر بود/ نقش موثر در مشارکت حداکثری

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله دهمرده عصر یکشنبه در جلسه تقدیر از عوامل اجرایی و نمایندگان ویژه شهرستانی استاندار در برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی با اشاره به عملکرد رسانه های استان لرستان در اطلاع رسانی اخبار مربوط به انتخابات اظهار داشت: به واقع رسانه های استان لرستان در برگزاری انتخابات، مطلوب عمل کرده و زبان گویای مسئولان بودند.

وی با بیان اینکه رسانه های استان در رابطه با اطلاع رسانی اخبار انتخابات به خوبی نقش خود را ایفا کردند، بیان داشت: به واقع باید گفت که قسمت سنگین کار برگزاری انتخابات بر عهده رسانه های استان بود.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه رسانه های گروهی لرستان بازوی توانمند مسئولان اجرایی انتخابات بودند، ادامه داد: باید به جد از اطلاع رسانی رسانه های استان که موجب حضور حداکثری مردم در پای صندوقهای رای شدند تقدیر و تشکر کرد.

دهمرده تصریح کرد: اگر همکاری و اطلاع رسانی شفاف رسانه های استان نبود به طور حتم روند برگزاری انتخابات لرستان با شکل مطلوب پیش نمی رفت.

وی یادآور شد: اطلاع رسانی رسانه های لرستان موجب امیدواری و اعتماد مردم نسبت به برگزاری انتخاباتی سالم در استان شد.

استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد مسئولان اجرایی نهمین دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی بیان داشت: فرمانداران، بخشداران، نمایندگان ویژه استاندار در شهرستانهای مختلف و ... در راستای برگزاری انتخاباتی سالم عملکرد مطلوبی داشتند.

دهمرده تصریح کرد: مسئولان اجرایی انتخابات معدل قابل قبولی در زمینه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی داشتند.

وی همچنین با اشاره به بسته تدوین شده انتخابات مجلس شورای اسلامی در لرستان بیان داشت: یکی از اقدامات در دستور کار مستند سازی این بسته انتخاباتی برای انتخابات دیگر در استان است.

استاندار لرستان بیان داشت: در راستای بالا بردن سلامت انتخابات در لرستان 40 نفر به عنوان نمایندگان ویژه استاندار در امر برگزاری انتخابات به شهرستانهای مختلف استان اعزام شدند.