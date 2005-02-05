نمايندگان شركت MI Films Inc كانادا :ما اينجا هستيم تا زمينه هاي توليدات مشترك با ايران را بررسي كنيم

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نمايندگان اين شركت در توضيح بيشتر در اين باره گفتند: نوع خاصي از فيلم هاي ايراني مد نظر نيست بلكه يك ميل همگاني براي تماشاي فيلم هايي ايراني و آشنايي با سينماي ايران وجود دارد.
خانم ايندرا درباره توليد مشترك با ايران عنوان كرد : دقيقا ما به اين خاطر اينجا هستيم اين شركت ، علاقه زيادي به توليد مشترك دارد . زيرا با توليد مشترك هزينه ها نصف مي شود. و اين بار كمتري را بر شركت تحميل مي كند . مثلا چند دقيقه پيش كه اولين ساعت افتتاحيه بازار فيلم بود، يك كارگردان ايراني آمده و مذاكرات اوليه براي توليد مشترك صورت گرفته است و در توليد مشترك ، اين شركت هم از نظر امكانات فني و هم حمايت هاي مالي همكاري خواهد داشت.
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آنان در خصوص آشنايي با مستند سازان ايراني اظهار داشتند: به علت اينكه يك جشنواره فيلم كوتاه و مستند در ونكوور كانادا برگزار مي شود و فيلم هايي ايراني زيادي در آنجا به نمايش در آمده با فيلم هاي ايراني آشنايي دارند، از جمله اخيرا ده روي ده و پنج عباس كيارستمي را ديده اند و آشنايي زيادي با اين مستند ساز دارند . ايرانيان در آنجا زياد هستند ولي علاقه به تماشاي فيلم هاي ايراني در بين كانادايي ها بيشتر از ايراني هاست.
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