نمايندگان شركت MI Films Inc كانادا :ما اينجا هستيم تا زمينه هاي توليدات مشترك با ايران را بررسي كنيم

مونيكو ايندرا Monigue indra و ناتالي ايندرا Natalie indra نمايندگان شركت MI Films Inc در هشتمين بازار بين المللي فيلم ايران در گفت و گو با خبر نگار سينمايي "مهر" علت حضور خود در اين بازار را نمايش هاي فيلم هاي ايراني دركانادا دانستند وعنوان كردند: كه با توجه به شناخت ده ساله اي كه راجع به فيلمهاي ايراني دارند وعلاقه خاص تماشاگران كانادايي به فيلم هاي ايران ، باعث ترغيب براي حضور در اين بازار فيلم شد.

نمايندگان اين شركت در توضيح بيشتر در اين باره گفتند: نوع خاصي از فيلم هاي ايراني مد نظر نيست بلكه يك ميل همگاني براي تماشاي فيلم هايي ايراني و آشنايي با سينماي ايران وجود دارد.

خانم ايندرا درباره توليد مشترك با ايران عنوان كرد : دقيقا ما به اين خاطر اينجا هستيم اين شركت ، علاقه زيادي به توليد مشترك دارد . زيرا با توليد مشترك هزينه ها نصف مي شود. و اين بار كمتري را بر شركت تحميل مي كند . مثلا چند دقيقه پيش كه اولين ساعت افتتاحيه بازار فيلم بود، يك كارگردان ايراني آمده و مذاكرات اوليه براي توليد مشترك صورت گرفته است و در توليد مشترك ، اين شركت هم از نظر امكانات فني و هم حمايت هاي مالي همكاري خواهد داشت.

اينكه چه موضوعاتي را كه در توليد مشترك مد نظر قرار مي دهيم، بستگي به جذابيت موضوع دارد ولي بحص كلي همان زندگي ايراني است خواه فيلم به صورت مستند باشد يا داستاني در آن طرف مردم بيشتر علاقمند هستند بدانند فرهنگ هاي ديگر چگونه است اين توليدات مشترك نيز به غير از كانادا درديگر كشورها توزيع مي شود. البته با كشورهاي ديگر از جمله آلمان ، سوييس و بلغارستان هم توليد مشترك داشته ايم كه تقريبا هزينه توليد فيلم نصف به نصف بوده و هردو گروه به طور مشترك درگير پروژه بوده اند.

آنان در خصوص آشنايي با مستند سازان ايراني اظهار داشتند: به علت اينكه يك جشنواره فيلم كوتاه و مستند در ونكوور كانادا برگزار مي شود و فيلم هايي ايراني زيادي در آنجا به نمايش در آمده با فيلم هاي ايراني آشنايي دارند، از جمله اخيرا ده روي ده و پنج عباس كيارستمي را ديده اند و آشنايي زيادي با اين مستند ساز دارند . ايرانيان در آنجا زياد هستند ولي علاقه به تماشاي فيلم هاي ايراني در بين كانادايي ها بيشتر از ايراني هاست.