واکنش صدیقی به مزاح قرائتی/خنثی سازی بمب در یک شعبه اخذ رای

به گزارش خبرنگار مهر، درصفحه‌‌ها و لابه‌لای ستون‌های روزنامه‌‌های امروز دوشنبه اخبار جالب و ویژه‌‌ای به چشم می خورد:

خوابی که سعودی ها برای ایران دیده اند

روزنامه جوان در ستون "برداشت" خود نوشت: یک روزنامه رسمی سعودی با اشاره به وجود توطئه‌ای برای ضربه زدن به ایران از طریق ایجاد اختلاف بین قومیت‌ها و اقلیتهای ایرانی، اذعان کرد که اقلیت‌های مخالف در سوریه با طرفهای خارجی در ارتباطند. روزنامه الریاض در مطلبی نوشت: "در سوریه طایفه علوی حکومت می کند و همه نیروهای بزرگ ملی به حاشیه رانده شدند. انقلاب در این کشور اجتناب ناپذیر است زیرا اقلیت ها غالبا منافع خود را با ایجاد ائتلافهایی با خارج از کشور گره می زنند". این روزنامه رسمی سعودی با اشاره به حوادث و رویدادهای سوریه، این سئوال را مطرح کرد: "آیا آنچه که در سوریه روی می دهد، تمرینی برای رویدادهای آینده در ایران خواهد بود؟".

انبوه دعوت نامه های چینی برای تجار ایرانی

خراسان در ویژه های خود در خبری تحت این عنوان آورده است: فعالان اقتصادی چین با مشاهده تمایل فراوان تجار کشورمان برا واردات کالاهای این کشور به ایران، اقدام به ارسال دعوت نامه های متعدد به منظور بازدید زا نمایشگاه های خود برای بازرگانان ایرانی می کنندک ه بر اساس گزارش یک نهاد مسئول، تنها از 15 فروردین تا 15 اردیبهشت سال آینده، تجار کشورمان به 17 نمایشگاه تجاری و بازرگانی در این کشور دعوت شده اند.

گمانه زنی جدید از قیمت های بنزین

قدس در ستون "جهت اطلاع" در خبری به گمانه زنی جدید از قیمت بنزین در گام دوم هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی پرداخته و نوشته: در صورت افزایش 40 درصدی قیمت بنزین (در صورت حفظ سهمیه بندی) قیمت هر لیتر بنزین سهمیه ای 560 تومان و هر لیتر بنزین آزاد 980 تومان خواهد بود. همچنین گمانه زنی ها حاکی است هر لیتر بنزین سوپر سهمیه ای 700 تومان و هر لیتر بنزین سوپر ازاد 1120 تومان عرضه خواهد شد.

زن ایرانی، کارآفرین برتر جهان اسلام

قدس همچنین نوشت: از سوی بانک توسعه اسلامی یکی از بانوان کارآفرین کشورمان از جمله برندگان جایزه این بانک برای مشارکت بانوان در توسعه شناخته شد. "فاطمیه مقیمی" به جهت پیشگامی در بخش فعالیت های بانوان کارآفرین در حوزه حمل و نقل و حمایت از توسعه اقتصادی منطقه ای و ملی به عنوان برنده دریافت جایزه این بانک برگزیده شده است.

هشدار درباره احتمال تعطیلی BBC , VOA!

روزنامه کیهان در بخش "خبر ویژه" به احتمال تعطیلی این دو شبکه فارسی زبان اشاره کرده و آورده است: خبرگزاری بلومبرگ، بخش فارسی صدای آمریکا را بی ارزش و بی محتوا ارزیابی کرد.‏ این خبرگزاری آمریکا در گزارشی نوشت: اگرچه بخش فارسی ‏VOA‏ برای مدیران و برنامه سازان آن هزینه ای ندارد ولی این دلیل ‏نمی شود که برآیند فعالیت های آن بی ارزش و بی محتوا باشد. برنامه هایی که هر روز از صدای آمریکا پخش می شود و از بی هدفی ‏رنج می برد. گرافیک و ارزش تولیدات این شبکه پایین است و در مقام مقایسه، تلویزیون جمهوری اسلامی باشکوه دیده می شود. راستی ‏چرا بخش فارسی ‏VOA‏ این قدر بد و بی محتواست؟ این شبکه همچنان می تواند به برنامه های افتضاح و کسل کننده خود ببالد. شورای ‏سیاستگذاری رسانه های دولتی آمریکا اعلام کرده بودجه این شبکه را ۱۷ میلیون دلار کاهش خواهد داد که بدلیل بازده منفی ‏VOA‏ ‏فارسی است. پیشنهاد می شود حتی اگر شده که بخشی از بودجه شبکه هایی چون ‏VOA‏ و ‏BBC‏ و... از سوی جمهوری اسلامی تامین شود، ‏سیاستگذاران آمریکایی و انگلیسی اجازه ندهند این شبکه ها تعطیل شود چرا که آنها اسباب انبساط خاطر مردم ایران را فراهم می کنند و ‏همچنین سر بزنگاه های انتخاب، نقش تابلوهای انحرافی لو رفته ای را دارند که به مردم کمک می کنند تصمیمات کاملا متضاد را به ‏نشانه صحت راه انتخاب کنند!

تندروها دلشان می خواست خاتمی رای ندهد

تهران امروز در بخش "باشگاه سیاسی" با اشاره به رای خاتمی در 12 اسفند نوشت: صادق زیباکلام استاد دانشگاه تهران درباره حضور سید محمد خاتمی در رای گیری روز جمعه گفت: بسیاری عناصر و شخصیت های تندرو و رادیکال اصولگرا دلشان می خواست خاتمی و هاشمی در انتخابات شرکت نمی کردند تا آن گاه بتوانند آنان را کاملا از نظام کنار بگذارند در حالی که همه تلاش خاتمی، هاشمی و سایر منتقدین و اصلاح طلبان باید این باشد که درون نظام باشند و عرصه نظام را خالی نکنند.‏

اعتراض کوثری به اسم مشابه

تهران امروز همچنین در خبری به تشابه اسمی اسماعیل کوثری نماینده تهران در مجلس هشتم و کاندیدای مجلس نهم با شخص دیگری که با وی نام و نام خانوادگی مشترک دارد و او نیز کاندیدای این دوره از انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه تهران شده و مشکلاتی که بعد از شمارش آرا برای کوثری نماینده فعلی تهران به دلیل این مشابهت اسمی پیش آمده نوشته است: اسماعیل کوثری نماینده تهران در مجلس هشتم و نماینده مجلس نهم نسبت به نوع شمارش ارای خود به هیات نظارت بر انتخابات و فرمانداری تهران اعتراض کرد. علت اعتراض وی حضور یک نامزد دیگر در حوزه انتخابیه تهران به نام اسماعیل کوثری است. وی می گوید: بر اساس مقررات، وقتی دو نامزد همنام در انتخابات حضور دارند، اگر قرینه ای دال بر تعلق رای به نامزد کمتر مشهور وجود نداشته باشد، رای باید به نام نامزد مشهور تر ثبت شود.

درخواست محاکمه آقازاده هاشمی

ایران در ستون "دیگه چه خبر؟" آورده است: حضوری، مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع) با اشاره به بخشی از سخنان هاشمی رفسنجانی پس از اینکه رای خود را به صندوق انداخت، گفت: اگر آقای هاشمی به واقع نگران محقق شدن خواست مردم هستند همانطور که خود می دانند تسلمی هر چه سریع تر آقازاده لندن نشین ایشان در دادگاه صالحه، یکی از درخواست ها و دغدغه های جدی مردم است. در همین خصوص مهدی کوچک زاده نماینده تهران در مجلس نیز در وبلاگ خود نوشت: اینجانب باور قطعی دارم که از مصالح بالاتر یاز رای اکثریت مردم که خود مردم رعایت آن مصالح را بر خود فرض می دانند، وجود نمی داشت مردم ایشان را که با اظهارات مکرر کینه جویانه شان نسبت به مردم و نظام، از مصادیق بار فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا شده اند را نزد فرزندشان تبعید می نمودند.

واکنش صدیقی به مزاح قرائتی

شرق در ستون "مهم نیست" نوشت: حجت الاسلام والمسلمین کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران در پاسخ به اینکه واکنش شما به سخنان اخیر حجت الاسلام و المسلمین قرائتی چیست؟، گفت: من معتقدم هم ایشان مردم را گریانده است و من خودم با ایشان بوده ام و هم گاهی من مردم را خندانده‌ام، بنابراین باید امیدوار باشیم حضرت زودتر تشریف بیاورند. پیش از این در سایت های خبری از حجت الاسلام و المسلمین قرائتی نقل شده بود: "بسیار دوست دارم که روضه‌خوان خوبی باشم اما نیستم، همسرم می‌گوید اگر من بتوانم مردم را بگریانم و حجت‌الاسلام صدیقی بتواند مردم را بخنداند امام زمان(عج) ظهور می‌کند".

انتشار ویژه نامه مشکوک درباره انتخابات و سئوال از رئیس جمهور

شرق همچنین آورده است: مشارکت گسترده مردم در انتخابات نهم مجلس و عدم راهیابی نامزدهای جریان انحرافی به مجلس باعث عصبانیت سران این جریان شده به گونه ای که سعی دارند با انتشار ویژه نامه ای جنجالی، فضای رسانه ای و سیاسی کشور را معطوف به یک موضوع حاشیه ای کنند.

چادر نشینی سرکرده منافقین در مرز اردن

وطن امروز در ستون "سایه روشن" به پیشنهاد سرکرده منافقین برای اسکان در مرز اردن اشاره کرده و نوشته است: مریم رجوی، سرکرده منافقین برای جلوگیری از اخراج و انتقال اعضا به کمپ لیبرتی که موجب فروپاشی فرقه اش می شود، ضمن التماس به وزیر خارجه آمریکا، چادر نشینی در مرز اردن را پیشنهاد داد. بر اساس این خبر با توجه به قطعی شدن اخراج منافقین از پادگان اشرف و انقتلا آنها به کمپ لیبرتی و با در نظر گرفتن شرایط پذیرش پناهندگی که به صورت انفرادی است، هر یک از افراد می توانند برای خود تصمیم گیری کنند که این موضوع سبب فروپاشی تشکیلات منافقین در عراق می شود. التماس های سرکرده منافقین برای جلوگیری از انتقال به لیبرتی موجب شده چادر نشینی در مرز اردن را برای اسکان موقت و با هزینه این گروهک پیشنهاد دهد.

خنثی سازی بمب در یک شعبه اخذ رای

وطن امروز همچنین به نقل از قاصد نیوز در خبری تحت این عنوان نوشت: در روز 12 اسفند یک بمب که قرار بود در یکی از شعب اخذ رای تهران منفجر شود، پیش از انفجار خنثی شد. روز جمعه 12 اسفند همزمان با برگزاری انتخابات پرشور مجلس شورای اسلامی، دشمنان کوردل همانگونه که پیش بینی می شد برنامه ریزی گسترده ای برای خرابکاری در روند خلق حماسه حضور مردم را داشتند. در یکی از از این اقدامات غیر انسانی و خصمانه، بمبی در یکی از شعب اخذ رای منطقه نارمک تهران کار گذاشته شده بود که قرار بود حوالی ساعت 17:30 عصر جمعه منفجر شود اما با لطف الهی این بمب حوالی ظهر و پیش از عمل کردن، کشف و خنثی شد.