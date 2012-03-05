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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۸:۵۳

شریعت نژاد مطرح کرد:

مشارکت 71 درصدی مردم لرستان در انتخابات/ پلدختریها رکورد زدند

مشارکت 71 درصدی مردم لرستان در انتخابات/ پلدختریها رکورد زدند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان از مشارکت 71 درصدی مردم این استان در انتخابات مجلس شورای اسلامی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن شریعت نژاد عصر یکشنبه در مراسم تقدیر از نمایندگان ویژه استاندار در زمینه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: خوشبختانه مردم استان لرستان در انتخابات مجلس شورای اسلامی حضور با نشاط و حداکثری داشتند.

وی با بیان اینکه روز 12 اسفند ماه سالجاری روزی بود که مردم لرستان افتخاری دیگر را در تاریخ این سرزمین ثبت کردند، بیان داشت: مردم لرستان در این روز به فرمان رهبری لبیک گفته و حضوری دشمن شکن داشتند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با تاکید بر اینکه انتخابات مجلس شورای اسلامی در این استان بدون هیچ گونه مشکل خاصی برگزار شد، ادامه داد: حضور دشمن شکن مردم لرستان در انتخابات مجلس شورای اسلامی آبرو و حیثیت نظام را حفظ کرد.

شریعت نژاد همچنین با اشاره به مشارکت 97 درصدی مردم شهرستان پلدختر در انتخابات مجلس شورای اسلامی بیان داشت: مردم شهرستان کوهدشت نیز بیش از 88 درصد در انتخابات مجلس نهم مشارکت داشتند.

وی تصریح کرد: همچنین مردم شهرستان دلفان نیز در نهمین دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی 83 درصد مشارکت داشتند.

کد مطلب 1551793

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