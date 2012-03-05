مشارکت 71 درصدی مردم لرستان در انتخابات/ پلدختریها رکورد زدند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن شریعت نژاد عصر یکشنبه در مراسم تقدیر از نمایندگان ویژه استاندار در زمینه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: خوشبختانه مردم استان لرستان در انتخابات مجلس شورای اسلامی حضور با نشاط و حداکثری داشتند.

وی با بیان اینکه روز 12 اسفند ماه سالجاری روزی بود که مردم لرستان افتخاری دیگر را در تاریخ این سرزمین ثبت کردند، بیان داشت: مردم لرستان در این روز به فرمان رهبری لبیک گفته و حضوری دشمن شکن داشتند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با تاکید بر اینکه انتخابات مجلس شورای اسلامی در این استان بدون هیچ گونه مشکل خاصی برگزار شد، ادامه داد: حضور دشمن شکن مردم لرستان در انتخابات مجلس شورای اسلامی آبرو و حیثیت نظام را حفظ کرد.

شریعت نژاد همچنین با اشاره به مشارکت 97 درصدی مردم شهرستان پلدختر در انتخابات مجلس شورای اسلامی بیان داشت: مردم شهرستان کوهدشت نیز بیش از 88 درصد در انتخابات مجلس نهم مشارکت داشتند.

وی تصریح کرد: همچنین مردم شهرستان دلفان نیز در نهمین دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی 83 درصد مشارکت داشتند.